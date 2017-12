Menen komt in extremis mee op kop in EuroMillions Volley League Redactie

23u59

Bron: Belga Op de twaalfde speeldag van de EuroMillions Volley League is er een nieuwe leider en een nieuwe hekkensluiter. Voor minstens één dag komt Menen naast Roeselare en Maaseik, terwijl Gent zich eindelijk loswrikt van de negende plaats.

In de heenronde kon alleen Haasrode Leuven winnen van Menen dat zich tot herfstkampioen kroonde. Vorige week was Maaseik het eerste team dat Menen een nederlaag toediende, maar thuis waren de West-Vlamingen nog steeds ongeslagen. Op het einde van de derde set had Leuven wel kansen om die eerste thuisnederlaag toe te dienen, maar een zinderend setslot zorgde voor West-Vlaamse deelwinst. Én een ommekeer in de wedstrijd die voor een bloedstollende tiebreak en uiteindelijk zelfs winst zorgde (23-25; 22-25; 30-28; 25-17; 19-17). Winkelmuller en Peeters zorgden allebei voor 28 punten in een spectaculaire wedstrijd.

Drie punten uit drie tiebreaknederlagen had Gent na tien wedstrijden. Daarom ging het thuis tegen Amigos Zoersel op zoek naar een eerste zege. In de eerste set leek het nog mis te lopen, maar daarna ging het steeds beter voor de thuisploeg die zo voor het eerst deze jaargang de drie punten pakte (21-25; 25-22; 25-13; 25-19). Jente De Vries (21 punten) scoorde het meest. Door die eerste zege springt Gent over Amigos Zoersel naar de voorlaatste plaats en krijgen de Antwerpenaren zo de rode lantaarn.

Roeselare en Aalst trekken morgen nog naar Wallonië. Respectievelijk Guibertin en Borgworm proberen dan te stunten tegen een ploeg uit de top van het klassement. Maaseik heeft één week rust, waardoor Roeselare - als het minstens één punt pakt - alleen leider kan worden.