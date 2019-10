Memorial vindt volgend jaar op 4 september plaats - Thiam niet op shortlist Europese atlete van het jaar



De Memorial Van Damme vindt volgend jaar op 4 september plaats. Dat heeft de organisatie van de Diamond League maandag bevestigd. De Memorial is de veertiende meeting van het seizoen, vlak voor de finale in Zürich.De Memorial is niet langer de slotmeeting en vervult dus niet meer de rol van finale. De meeting in Zürich volgt een week na de manche in België.

De meeting in Doha op 17 april opent het seizoen. Op 16 augustus vervangt Gateshead de meeting in Birmingham, waar het stadion een renovatie ondergaat met het oog op de Commonwealth Games van 2022. Vlak voor de meeting in Shanghai (16 mei) is er nog een manche in China (10 mei), maar de thuisbasis daarvan moet nog bepaald worden.

Kalender 2020:

Doha (Qat) 17 april

China (gaststad te bepalen) - 10 mei

Shanghai (Chn) - 16 mei

Stockholm (Zwe) - 24 mei

Rome (Ita) - 28 mei

Rabat (Mar) - 31 mei

Eugene (VSt) - 7 juni

Oslo (Nor) - 11 juni

Parijs (Fra) - 13 juni

Londen (GBr) - 4 juli

Monaco (Mon) - 10 juli

Gateshead (GBr) - 16 augustus

Lausanne (Zwi) - 20 augustus

Brussel, Memorial Van Damme - 4 september

Zürich (Zwi) - 11 september

Organisatie OS 2024 onthult definitieve logo

De organisatoren van de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs hebben het definitieve logo van het sportevent voorgesteld. Het gaat om een sobere gouden cirkel, die de hoogste olympische medaille voorstelt. In de cirkel is een olympische vlam afgebeeld, die vrouwenlippen heeft gekregen. Dat is een verwijzing naar Marianne, een nationaal symbool van Frankrijk en de Franse Republiek.

Het nieuwe logo vervangt het eerste ontwerp, het getal ‘24' in felle kleuren waarvan de vorm aan de Eiffeltoren deed denken. Die knipoog naar het alombekende Parijse momument was nodig om de Spelen in de Franse hoofdstad internationaal op de kaart te zetten, stellen de organisatoren. Met het nieuwe logo wil de organisatie het event nu een eigen identiteit geven.

Geen Thiam op shortlist voor Europese Atleten van het Jaar

De Europese Atletiekfederatie (EAA) heeft haar shortlist bekendgemaakt voor de verkiezing van Atleet van het Jaar. Op 26 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt op een gala in de Estse hoofdstad Tallinn.

De Britse Dina Asher-Smith, die op het WK de 200 meter won en zilver haalde op de 100 meter, is topfavoriete bij de vrouwen. Zij heeft concurrentie van de Russin Maria Lasitskene, wereldkampioene hoogspringen, de Duitse Malaika Mihambo, die in Doha het verspringen won, en de Nederlandse Sifan Hassan, die op het WK een ongeziene dubbel 1.500-10.000 meter realiseerde.

Bij de mannen is de Noor Karsten Warholm, die in Doha de 400 meter horden won, favoriet. Andere kanshebbers zijn de Pool Pawel Fajdek (WK-goud hamerslingeren), de Zweed Perseus Karlstrom (WK-brons 20 kilometer snelwandelen) en de Est Magnus Kirt (WK-zilver speerwerpen).

In tegenstelling tot de voorbije jaren stond er deze keer geen Belg op de longlist met mogelijke Atleten van het Jaar, ook niet Nafissatou Thiam. Pers, publiek, leden van de EAA en een expertenpanel beschikken ieder over 25 procent van de stemmen.