Wildcard voor veertien Belgische atleten op Memorial Van Damme

16 augustus 2018

19u23

De organisatie van de Memorial Van Damme geeft veertien Belgische atleten de kans om zich te meten met de absolute wereldtop. Zij voegen zich bij de atleten die op 31 augustus in het Koning Boudewijnstadion de finale van de Diamond League betwisten.

Het deelnemersveld van de Memorial bestaat per discipline uit de beste acht atleten van het voorbije Diamond League-seizoen. Daarnaast mag de organisatie aan atleten uit eigen land een wildcard toekennen. Op deze 42ste editie konden veertien Belgische atleten op een uitnodiging rekenen.

De vrouwelijke namen zijn Cynthia Bolingo (200m), Camille Laus (400m), Renée Eykens (800m), Elise Vanderelst (1.500m), Eline Berings (100m horden), Hanne Claes en Justien Grillet (beiden 400m horden). De genodigde mannen zijn Eliott Creston (800m), Bram Ghuys (hoogspringen), Arnaud Art (polsstokspringen) en de broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée (400m). Kersvers Europees kampioene zevenkamp Nafi Thiam maakt haar opwachting in het hoogspringen.

Op de Memorial zullen behalve de zes medaillewinnaars van het voorbije EK atletiek in Berlijn ook alle deze zomer gelauwerde Belgen in andere sporttakken in de bloemetjes worden gezet.