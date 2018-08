Waar is die erfgenaam van Usain Bolt? Valerie Hardie

30 augustus 2018

08u51 1 Memorial Van Damme Eén jaar is de wereld al aan het wachten op een rechtmatige erfgenaam van Usain Bolt. Wie weet is Ronnie Baker (24) wel de uitverkoren man die de spurt naar zijn hand zal zetten. De Amerikaan staat te popelen om op de Memorial te bewijzen dat hij niet toevallig de snelste man van het jaar is.

Om zijn hals hangt een ketting, eentje met een bliksemschicht. Als eerbetoon aan Usain Bolt? Ronnie Baker schudt het hoofd. De 24-jarige Amerikaan is gek van striphelden en zijn hanger staat symbool voor Flash, de held die haast sneller is dan het licht. Dat is wat Baker wil worden, zegt hij: "The fastest man alive." Voor alle duidelijkheid: Baker zegt dat niet om te snoeven. Hij meent dat oprecht. "Er staat geen grens op hoe snel ik kan gaan. God heeft een plan met mij. En dat stopt niet op een tijd van 9.87." Dat is zijn persoonlijk record dat hij vorige week in Polen klokte en morgen in Brussel nog wil aanscherpen.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN