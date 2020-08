Thiam haakt af voor Memorial Van Damme door last aan achillespezen: “Nafi wil geen risico op scheur lopen” Redactie / BF

26 augustus 2020

18u47 0 Atletiek Nafi Thiam zal niet aantreden op de 44ste Memorial Van Damme. Dat meldt de organisatie in een persbericht. De olympische kampioene op de zevenkamp kampt met aanhoudende last aan de achillespezen en wil geen risico’s nemen.

Thiam moest eerder al passen voor het BK atletiek dat in het weekend van 15 en 16 augustus plaatsvond in het Koning Boudewijnstadion. Op de Memorial wou ze deelnemen aan de disciplines 100m horden, kogelstoten en hoogspringen, en ook in duel gaan met de wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson. De Britse loopt de 100 meter horden en is later op de avond te zien in een hoogstaande hoogspringcompetitie.

“Na haar forfait op het BK wou Thiam op training zien of het beter zou gaan, maar dat is niet het geval”, zegt ex-Memorialbaas en huidig adviseur Wilfried Meert. “De achillespees is heel delicaat. Ze kan het risico niet lopen om bij het hoogspringen of op de horden een scheur op te lopen. Ze neemt nu verder rust om de pees te laten genezen, want in oktober begint haar voorbereiding op de Olympische Spelen in 2021.”

Eerder moesten ook de drie broers Borlée al forfait geven door blessures.

Door de coronacrisis vindt de Memorial zonder publiek plaats. Het maakt de afzegging van Thiam iets minder zwaar om dragen. Meert: “Als het dan toch moet gebeuren, dan liever in een jaar zonder toeschouwers, dan voor een uitverkocht stadion en aan veel fans die een ticket voor Thiam kochten te moeten zeggen dat ze niet kan deelnemen.”