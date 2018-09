Spurter Christian Coleman na Memorial: "Snelste man ter wereld. Zalig!" Valerie Hardie

01 september 2018

10u54 0 Memorial Van Damme Wow. Wat een flits was dat. Niet Ronnie Baker, tot gisteren de snelste man van het jaar, maar wel Christian Coleman (22) knalde naar de zege op de 100m, in 9.79. De Amerikaan mag zich daarmee de zevende snelste spurter ooit noemen. Het meetingrecord in Brussel blijft wel op naam van Usain Bolt (9.76).

De strijd is dus nog altijd niet beslecht. Wie wordt nu de ware erfgenaam van Usain Bolt, na zijn afscheid op het WK een jaar geleden? Andre De Grasse, die lag sinds zijn olympisch zilver al meer in de lappenmand dan hij aan spurten toekwam en is zo uit beeld verdwenen als natuurlijke opvolger van de Jamaicaan. Christian Coleman dan maar? Hij was op het WK in 2017 Bolt tenslotte te snel af. Zilver voor Coleman, brons voor Bolt. Was dát dan de wissel van de wacht? Het had er alle schijn van, zeker nadat Coleman ook nog eens het wereldrecord op de 60m indoor verbeterde. "Maar dan was ik te ongeduldig om mijn comeback te maken na een hamstringblessure", vertelde de 22-jarige Amerikaan gisteren. "Ik kon niet meer trainen en verloor gigantisch veel tijd om te revalideren."

