Organisator Van Branteghem over “verlieslatende” Memorial zonder fans: “Brussel en België positief in het nieuws brengen” Michael Vergauwen

03 september 2020

11u51 0 Atletiek Van 44.000 naar... nul. De Memorial Van Damme, dé atletiekhoogmis van ons land, vindt morgen plaats zonder toeschouwers. “De magie is een beetje weg”, zucht organisator Cédric Van Branteghem, die er wel alles aan doet om er een sfeervolle editie van te maken.

‘Digitale haas’ en sfeer-dj

“Een grote domper op de feestvreugde.” Natuurlijk vindt ook Van Branteghem het doodjammer dat er morgen geen publiek zal zijn in het Koning Boudewijnstadion. “De magie is een beetje weg zo”, zucht hij. “Het zal niet hetzelfde zijn, maar we gaan het publiek toch zo goed mogelijk proberen simuleren. We gebruiken daarvoor twee technologische innovaties. Enerzijds is er een digitale haas, een zogenaamde ‘wavelight’. Dat is ledverlichting aan de binnenkant van de piste die het tempo van het wereldrecord aangeeft. Ideaal voor de atleten en leuk voor de kijkers thuis om te zien of ze op schema lopen. Daarnaast zullen we, net als in het voetbal, voor publieksgeluiden zorgen. Maar wij doen het ín het stadion. Geluidsfragmenten van andere meetings en vorige Memorials worden gemixt en in het stadion afgespeeld. Een sfeer-dj anticipeert op wat er gebeurt op de piste om de juiste sfeer te creëren. Tijdens de twee werelduurrecordpogingen zal dj Jonas Decleer telkens een playlist afspelen die samengesteld is op basis van suggesties van fans én atleten. Het einde houden we bewust ingetogen, met Ozark Henry die live ‘We’ll meet again’ zal zingen. Toepasselijk.”

Vier wereldrecords?

Een elektriciteitspanne, heibel om de whereabouts van Christian Coleman, corona wél, Nafi Thiam niet. Sinds hij vier jaar geleden organisator werd, is het telkens al iets geweest voor Van Branteghem. “Maar dat was allemaal buiten mijn controle om. Ik ben dus niet vervloekt, hoop ik”, lacht hij. “En we hebben er altijd een mooie editie van kunnen maken. Da’s ook dit jaar het plan. Ik kijk zelf het meeste uit naar de werelduurrecordpogingen. Hoelang kan Bashir Abdi meegaan met Mo Farah? En we staan ervoor bekend equality na te streven, dus ook het vrouwennummer mocht niet ontbreken. Vier wereldrecords (er is ook nog een 1.000 meter en 100m Wheelers met Peter Genyn, red.) zou uniek zijn. Het polsstokspringen met Duplantis en Broeders wordt de moeite. Een nieuw Belgisch record? Een nieuwe Memorial-beste? Of zelfs een wereldrecordpoging? Wie weet. (lacht) Het mag ook al eens meezitten, hé? Er is ook nog een heel sterk bezette 1.500 meter, een 100 meter waarbij we met veel plezier Rani Rosius in de spotlights zetten... Ik ben wel trots op het programma.”

In 180 landen op tv (maar financiële kater)

The show must go on. Het was nooit een optie om de Memorial uit te stellen, bekent Van Branteghem. “Het is belangrijk om continuïteit te hebben. We geven een signaal dat we doorgaan. Monaco, Stockholm, Rome en Brussel: de traditionele, heel oude topmeetings staan er, ondanks alles. Want dat we hier een financiële kater aan overhouden, mag duidelijk zijn. We hebben een hoog prijzengeld en atletiek is de enige sport ter wereld waar de reis- en hotelkosten van de atleten betaald worden. Wat ik ook aanmoedig. Maar nu is er geen publiek, geen vip en bijna geen internationaal tv-geld. De meeting wordt wel uitgezonden in 180 landen, maar wat we ervoor krijgen, is peanuts. Toch ben ik blij. Dat we België en Brussel eens op een positieve manier in het nieuws kunnen brengen. Want we zien echt wel af van het imago dat we wereldwijd hebben. Het schijnt hier zo’n ‘levensgevaarlijk risicodomein’ te zijn, maar, geef toe, het valt hier allemaal toch heel goed mee, niet?”

Lees ook:

Rani Rosius, de op één na snelste Belgische ooit op 100m: “Waren er echt niet nog een paar sneller?” (+)

Thiam haakt af voor Memorial Van Damme door last aan achillespezen: “Nafi wil geen risico op scheur lopen”