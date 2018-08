Memorial Van Damme mag volledig EK-podium polsstokspringen verwelkomen TLB

De organisatie van de Memorial Van Damme heeft bekendgemaakt dat de drie mannelijke EK-medaillewinnaars in het polsstokspringen op 31 augustus zullen deelnemen aan de Brusselse atletiekmeeting. Dat betekent dat de 18-jarige Zweed Armand Duplantis, de 21-jarige Rus Timur Morgunov en de 31-jarige Fransman van de partij zijn.

Morgunov en Lavillenie (wereldindoorrecordhouder met 6m16) zullen op zaterdag 25 augustus al in België in actie komen op de AG Urban Mémorial Van Damme Series in Antwerpen. De Belgische blikvangers daar zullen Arnaud Art (negende op het voorbije WK en met 5m72 Belgisch recordhouder) en Ben Broeders zijn.