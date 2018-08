Memorial pakt uit met indrukwekkend deelnemersveld in polsstokspringen LPB

08 augustus 2018

Momenteel zijn alle ogen op het EK atletiek in Berlijn gericht, maar eind augustus wordt het seizoen traditiegetrouw afgesloten met de Memorial Van Damme. In het Koning Boudewijnstadion wordt het dan uitkijken naar het polsstokspringen, waar Sam Kendricks, Shawn Barber, Renaud Lavillenie en Armand Duplantis het tegen mekaar opnemen.

"Het polsstokspringen op de Memorial Van Damme is al bijna even legendarisch als de lange afstandsnummers", klinkt het bij de organisatie. "Sergei Bubka en Jelena Isinbayeva bezorgden het Belgische publiek meermaals onvergetelijke avonden. Dat lijkt dit jaar niet anders te zijn: we krijgen een absoluut topdeelnemersveld voor het polsstokspringen met man van het seizoen Sam Kendricks, maar ook zijn belangrijkste uitdagers. Tal van andere uitblinkers in hun discipline dit seizoen hebben ook hun komst naar de Memorial bevestigd. Op de 800 meter krijgen we zeker de Kenianen Kinyamal en Rotich aan de start, en dat is ook zo op de 5.000 meter met Balew, Barega en Chelimo. Bij de vrouwen tekent met Sandra Perkovic de 'leading lady' van het discuswerpen present, net als de verspringsters Lorraine Ugen en Malaika Mihambo, die het deze week in Berlijn ook nog tegen elkaar opnemen."