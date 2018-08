Jonathan Sacoor blikt vooruit naar Memorial Van Damme: "Ik wil me tonen voor het thuispubliek" - Nog 8.000 tickets beschikbaar TLB/DMM

21 augustus 2018

15u40

Bron: Belga 0 Memorial Van Damme Jonathan Sacoor heeft op een persconferentie naar aanleiding van de Memorial Van Damme zijn ambitie uitgesproken voor de prestigieuze atletiekmeeting in Brussel. "Voor mij telt hier vooral de ervaring. Na zoveel wedstrijden in het buitenland wil ik me graag eens laten zien aan het thuispubliek", aldus de Belgian Tornado.

Dat Sacoor gedreven is, blijkt uit het feit dat hij zijn coach Jacques Borlée de oren van het hoofd heeft moeten zeuren om in Brussel te mogen deelnemen. "Het heeft wel wat tijd gekost om hem te overtuigen. Jacques wil enkel het beste voor zijn atleten. Voor mij is het al een heel indrukwekkend seizoen geweest, maar uiteraard ook een heel zwaar. De Memorial is echter het mooiste dat een atleet kan lopen, en dus heb ik hem een paar dagen lang proberen overtuigen. Uiteindelijk ging hij akkoord", aldus Sacoor.

Sacoor liep dit seizoen al zeventien wedstrijden. Na ook Oordegem zal de Memorial Van Damme zijn negentiende wedstrijd van het seizoen worden, en dat een dag voor zijn negentiende verjaardag. "De Memorial komt laat in het seizoen, dus een pronostiek is moeilijk te maken. Voor mij is het hier echter niet de prestatie die telt, maar vooral de ervaring. Ik wil het thuispubliek eens iets laten zien, nadat we voornamelijk in het buitenland hebben gelopen. Het is mooi om zo'n knap seizoen in eigen land te kunnen afsluiten", sprak de Belgian Tornado.

Memorial Van Damme pakt uit met Belgische EK-sterren en hoogwaardige polsstokcompetitie

De Belgische sterren van het voorbije EK in Berlijn en een polsstokcompetitie "een WK-finale waardig" zijn de blikvangers op de 42ste editie van de Memorial Van Damme, die op 31 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel gehouden wordt.

Het deelnemersveld van de Memorial Van Damme bestaat per discipline uit de beste acht atleten van het voorbije Diamond League-seizoen. Daarnaast mag de organisatie aan atleten uit eigen land een reeks wildcards toekennen. In totaal komen er vijftien Belgen voor eigen publiek in actie. Bij de vrouwen zijn dat Cynthia Bolingo (200m), Camille Laus (400m), Renée Eykens (800m), Elise Vanderelst (1.500m), Eline Berings (100m horden), Hanne Claes en Justien Grillet (beiden 400m horden). De genodigde mannen zijn Eliott Creston (800m), Bram Ghuys (hoogspringen), Arnaud Art (polsstokspringen), Jonathan Sacoor en de broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée (400m). Kersvers Europees kampioene zevenkamp Nafi Thiam maakt haar opwachting in het hoogspringen.

"Ik weet niet of het een record is, maar het klopt wel dat er dit jaar veel Belgen op de deelnemerslijst staan", vertelde meetingdirecteur Cédric Van Branteghem tijdens een persmoment in Brussel. "En daar kunnen er nog één à twee aan toegevoegd worden. We horen positieve signalen uit het kamp van Philip Milanov, al kunnen we zijn komst nog niet bevestigen. Het belangrijkste is dat deze jonge, sterke generatie zich aan het publiek kan tonen."

Op de Memorial zullen behalve de zes medaillewinnaars van het voorbije EK atletiek in Berlijn ook alle deze zomer gelauwerde Belgen in andere sporttakken in de bloemetjes worden gezet. "Zo zullen ook onder meer Emma Plasschaert en Nina Derwael deelnemen aan de 'car parade' in de openingsceremonie. We hebben iedereen uitgenodigd, al zal natuurlijk niet iedereen komen. De Rode Duivels zitten momenteel bijvoorbeeld allemaal in het buitenland."

Nog 8.000 tickets beschikbaar

Tien dagen voor de 42e editie van de Memorial Van Damme zijn er nog 8.000 tickets beschikbaar, zo maakte toernooidirecteur Cédric Van Branteghem bekend tijdens een persmoment in Brussel.

Vorig jaar haalde de ticketverkoop een min of meer vergelijkbaar cijfer. Toen waren er tien dagen voor het evenement duizend tickets meer aan de man gebracht en geraakte het stadion uiteindelijk bijna uitverkocht. De onlineticketverkoop blijft intussen doorlopen en op de dag van de meeting kunnen er ook aan de loketten van het Brusselse Koning Boudewijnstadion nog tickets gekocht worden, zolang het evenement niet uitverkocht is.

In het tijdperk na Usain Bolt moeten de organisatoren creatief te werk gaan om volk naar het stadion te lokken. Zo wordt er steeds meer aandacht besteed aan de omkadering, met onder meer de Brusselse dj The Magician die de muzikale beleving tijdens de openingsceremonie zal verzorgen. Daarvoor werden ook alle Belgische medaillewinnaars van de afgelopen sportzomer uitgenodigd. Het afsluitende vuurwerk belooft dit jaar "nog harder te knallen" en ook de Urban Memorial breidt steeds verder uit. Zo is er zaterdag al een polsstokcompetitie op het water van het Bonapartedok aan het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen. Niemand minder dan de Franse wereldrecordhouder Renaud Lavillenie zal er in actie komen.

Het deelnemersveld oogt dan weer erg Belgisch, met Nafi Thiam en de Belgian Tornados als publiekstrekkers, om zo de vruchten te plukken van een voor ons land erg geslaagd EK. "Het klopt dat het EK een echte boost aan de ticketverkoop heeft gegeven", bekende de meetingdirecteur. "Want voordien domineerde het WK voetbal in Rusland alle actualiteit. Voor onze meeting heeft het stadion een capaciteit van 44.000 toeschouwers en momenteel zijn er dus ongeveer 36.000 tickets de deur uit, en dat aantal stijgt nog."