Arnaud Art wil schitteren tussen de wereldtoppers: "Lavillenie, Duplantis,... het zijn allemaal superatleten"

29 augustus 2018

15u24

Bron: Belga 0 Memorial Van Damme Polsstokspringer Arnaud Art heeft niet meer de beste vorm vast, desondanks wil hij op de Memorial Van Damme nog één keer schitteren. Vrijdag neemt de Belgische recordhouder (5m72) het in het Koning Boudewijnstadion op tegen de allerbesten.

Hij krijgt onder anderen de concurrentie van de Fransman Renaud Lavillenie, met 6m16 wereldrecordhouder, de Zweedse Europese kampioen Armand Duplantis, de Amerikaanse wereldkampioen Sam Kendricks en de Rus Timur Morgunov. "Ik ben niet meer in topvorm, maar kan nog hoog gaan, blikte de 25-jarige Luikenaar woensdag vooruit. "Het is het einde van het seizoen en dan voel je de vermoeidheid. Alles doet pijn, maar de Memorial is wel de gelegenheid bij uitstek om nog één keer te presteren. Als dat niet lukt, wordt het sowieso een mooie ervaring. Op de Memorial aanwezig zijn geeft me een enorme boost. Daar wil ik extra kracht uit putten. Toen ik jonger was, was ik hier als toeschouwer. Dat zijn mooie herinneringen, maar dit wordt nog wat anders."

Wie er vrijdag gaat winnen, weet ik niet. Het zijn allemaal superatleten. Voor mij springen Kendricks, Lavillenie en Duplantis eruit. Om te winnen zal er volgens mij 5m95 nodig zijn. Als de weersomstandigheden tegenzitten, zijn verrassingen wel altijd mogelijk."

Art, met 5m65 negende op het EK in Berlijn, heeft alle lof voor de 18-jarige Duplantis, die zich met 6m05 tot Europees kampioen kroonde. "Hij is heel snel en doet al sinds zijn prille jeugd aan polsstokspringen. Voor zijn leeftijd toont hij ook veel maturiteit. In de finale in Berlijn bleef hij koelbloedig. Ik denk dat Lavillenie voor zijn wereldrecord mag vrezen. Misschien is hij het vrijdag wel al kwijt."