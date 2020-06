Memorial Van Damme hoopt op 10.000 fans : Thiam versus KJT, Duplantis en aanval op uurrecord van Abdi en Farah Redactie

23 juni 2020

17u29

Bron: Belga 0 Atletiek De 44ste Memorial Van Damme wordt op vrijdag 4 september één van de eerste grote sportevenementen in ons land die, met extra maatregelen tegen het coronavirus, terug kunnen worden georganiseerd. Het programma oogt veelbelovend met een dubbele aanval op het werelduurrecord, een driekamp met de sterkste twee meerkampsters ter wereld en een polsstokcompetitie met sensatie Mondo Duplantis

Het uurrecord in de atletiek staat sinds juni 2007 op naam van atletieklegende Haile Gebreselassie met 21km en 285m. Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah en onze landgenoot Bashir Abdi zullen dat op de Memorial aanvallen.

“Samen met mijn trainingspartner Bashir Abdi ga ik het uurrecord aanvallen op de AG Memorial Van Damme”, blikte Mo Farah vooruit. “Ik vind het zelf geweldig nieuws en kijk er al naar uit. Alles is mogelijk. Brussel heeft ook een schitterende piste, ik bewaar goeie herinneringen aan mijn vorige passage daar.”

Ook de vrouwen zullen een aanval op hun uurrecord doen. Daar staat de besttijd sinds 2008 op naam van de Ethiopische Dire Tune met 18km en 517m. Haar landgenoten Yeshane Ababel, de wereldrecordhoudster op de halve marathon, en Birhane Dibaba, vorig jaar winnares van de halve marathon van Kopenhagen, gaan de uitdaging aan.

Tijdens beide recordpogingen staan er nog een aantal andere topduels op het programma. Een driekamp vormt het decor voor een clash tussen de koninginnen van de meerkamp: olympisch kampioene Nafi Thiam en regerend wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson. Ze krijgen achtereenvolgens een 100m horden, kogelstoten en hoogspringen voorgeschoteld. In die 100m horden staan ook Eline Berings en Anne Zagré aan de start.

“Ik ben blij dat de Memorial georganiseerd kan worden”, reageerde Nafi Thiam. “Een competitie in zicht is een echte motivatie bij het trainen. Ik ben al ongeduldig om me te testen in de bijzondere driekamp op 4 september.”

Het polsstokspringen bij de mannen is helemaal opgebouwd rond wereldrecordhouder Mondo Duplantis. De Zweed zat begin dit jaar al in supervorm met een nieuw wereldrecord als gevolg. Belgisch recordhouder Ben Broeders neemt ook deel aan deze competitie.

Kevin, Jonathan en Dylan Borlée van hun kant nemen het tegen elkaar en nog enkele Europese atleten op in een 200 meter, een aantal van de Belgian Cheetahs gaan van start in de 400m. De avond eindigt met een mixed relay met zowel de Tornado’s als de Cheetahs.

“We hebben de huidige situatie als een opportuniteit proberen te zien om effectief eens iets heel anders te programmeren”, legde meetingdirecteur Cédric Van Branteghem uit. “We zijn erg blij met dit resultaat en zijn ervan overtuigd dat het een bijzonder kijkstuk zal worden. We voegen in de goede traditie ook nog een paralympische race toe en we zorgen - als eerste grote sportevenement sinds corona - voor een paar mooie bedankmomenten voor onder meer het zorgpersoneel dat zich de voorbije weken en maanden dubbel heeft geplooid.”

“We hopen ook dat we toch enkele duizenden toeschouwers zullen mogen ontvangen”, vervolgde Van Branteghem. “We zijn er in elk geval op voorbereid, met tal van voorzorgsmaatregelen die iedereen ter plaatse in acht zal moeten nemen. We zullen ons uiteraard conformeren naar wat federaal en in overleg met de stad beslist wordt, maar we kunnen veilig zowat 9.000 mensen ontvangen. Tickets zijn zoals steeds te bestellen via onze website.”

Op de tribunes zal overal de anderhalve meter-regel gelden. Naast elke toeschouwersbubbel zullen er aan weerszijden drie plaatsen leeg blijven en achter elke rij met toeschouwers blijven er twee andere leeg. In de gangen van het stadion zal overal eenrichtingsverkeer gelden, stewards zullen de vlotte en geleidelijke doorstroming van de mensen garanderen. Er zullen geen eet- en drankkraampjes staan, elke toeschouwer krijgt bij het binnenkomen een drankje en een snack.

10.000 fans in Boudewijnstadion?

De organisatie van de Memorial Van Damme hoopt op 4 september een kleine 10.000 supporters te mogen verwelkomen voor haar meeting in het Koning Boudewijnstadion. Die 10.000 fans zouden in optimale, sanitaire omstandigheden de competities moeten kunnen volgen. “We wachten nog op meer duidelijkheid van de regering”, verklaarde meetingdirecteur Cédric Van Branteghem dinsdag tijdens een persmoment.

“Door het coronavirus zal het zeker een speciale editie worden”, erkende Van Branteghem. “Maar we werken heel hard aan ons veiligheidsplan. Hopelijk kunnen we de supporters in de beste omstandigheden ontvangen.”

Op de tribunes zal de sociale afstand gerespecteerd moeten worden, maar personen van dezelfde familie mogen zich wel naast elkaar zetten. “En we zullen een systeem met pijlen lanceren die supporters duidelijk moet maken in welke richting ze mogen wandelen. We voorzien voor elke fan ook een zakje met een snack en drankje, want catering is nog niet mogelijk. Op die manier vermijden we ook veel circulatie doorheen het stadion.”

Ook voor de atleten verandert er veel. “Ze zullen zich niet meer kunnen omkleden in de kleedkamers”, legde Van Branteghem uit. “De Belgische atleten moeten met de auto van thuis komen en daar ook terugkeren. Internationale atleten komen rechtstreeks van hun hotel, waar ze zullen slapen in éénpersoonskamers.