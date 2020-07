Memorial Van Damme gaat door, maar zonder publiek: “Willen geen enkel risico nemen” Redactie

28 juli 2020

18u10 0 Atletiek De 44e Memorial Van Damme zal vrijdag 4 september zonder publiek in het Koning Boudewijnstadion afgewerkt worden. Dat deelde de organisatie dinsdag mee. Aan de invulling van de avond, die live op televisie komt, verandert er niets.

"De Memorial mag dan wel net buiten de periode van de zopas verstrengde coronamaatregelen vallen, wij willen als organisatie geen enkel risico nemen en duidelijkheid verschaffen", verduidelijkt meetingdirecteur Cédric Van Branteghem. "De gezondheid en veiligheid van toeschouwers, medewerkers en deelnemers hebben absolute voorrang. Louter praktisch moeten we voor een evenement van deze omvang tijdig keuzes maken en ook duidelijkheid kunnen verschaffen aan wie al tickets gekocht heeft of op het punt stond dat te doen.”

De beslissing om de AG Memorial Van Damme dit jaar te laten plaatsvinden zonder publiek, is genomen in overleg met sponsor AG en met burgemeester Philippe Close en schepen van Sport Benoit Hellings van de stad Brussel. "De stad steunt deze wijze beslissing", zegt Hellings. "Het is voor onze stad belangrijk dat de gerenommeerde internationale meeting kan plaatsvinden, zelfs als de inwoners van onze stad en de andere atletiekliefhebbers in het land de actie voor een keer alleen via het scherm kunnen volgen. De stad Brussel heeft ook de intentie zijn maximale steun te verlenen aan de organisatie voor deze bijzondere editie.”

Ook Brussels minister Sven Gatz steunt de beslissing. "Het getuigt in deze onzekere tijden van grote verantwoordelijkheidszin om tijdig te beslissen de atletiekmeeting zonder toeschouwers plaats te laten vinden. De live uitzending op televisie zal ongetwijfeld massale belangstelling kennen dankzij het hoogst interessante wedstrijdprogramma en de medewerking van 's werelds beste atleten. Ik zal erbij zijn, vanuit mijn luie zetel!”

Sportief verandert er niets aan de plannen die vorige maand zijn voorgesteld. De focus blijft liggen op de dubbele aanval op het uurrecord. Bij de mannen jagen Mo Farah en Bashir Abdi op de tijd van Haile Gebreselasie (21,285 km gelopen in 2007). Bij de vrouwen wordt het wereldrecord van de Ethiopische Dire Tune aangevallen (18,517 km).

De avond wordt verder gekruid met een unieke driekamp (100 meter horden, kogelstoten en hoogspringen) tussen olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam en regerend wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson. Er is het polsstokspringen met wereldrecordhouder Armand Duplantis en onder meer Belgisch recordhouder Ben Broeders. Kevin, Jonathan en Dylan Borlée nemen het tegen elkaar en enkele Europese atleten op in de 200 meter. Een aantal van de Cheetahs gaan van start in de 400 meter en samen met de Tornados lopen ze in een mixed relay het slotnummer van de avond.