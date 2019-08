Memorial Van Damme “blijft behouden” ondanks dat Zürich enige finalemeeting in 2020 en 2021 organiseert

ODBS

26 augustus 2019

13u38

Bron: Belga 0

De Diamond League zal in 2020 en 2021 afgesloten worden met één finalemeeting, en geen twee zoals momenteel het geval is. Dat hebben de organisatoren vandaag laten weten. Zürich, dat samen met Brussel momenteel de finales organiseert, vormt de komende twee jaren het decor. De organisatie beslist in september welke twaalf meetings in 2020 op de kalender komen. Volgens Golazo, organisator van de Memorial Van Damme, vindt de Brusselse meeting volgend jaar zeker plaats. Op 21 oktober moet de Algemene Vergadering nadien groen licht geven voor de lijst.

De organisatoren zeggen in hun planning rekening te houden met de geplande renovatie van het Koning Boudewijnstadion, de thuishaven van de Memorial. Gert Van Goolen, woordvoerder bij Golazo, bevestigde even na bovenstaande aankondiging van de Diamond League dat de Memorial in 2020 zeker plaatsvindt, zoals gewoonlijk rond eind augustus of begin september. Van Goolen zei ook dat de Brusselse meeting onderdeel blijft van de Diamond League.