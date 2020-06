Memorial hoopt op 12.000 toeschouwers Valerie Hardie

11 juni 2020

Nu de Veiligheidsraad heeft beslist om onze bubbel uit te breiden tot tien mensen, hopen de organisatoren van de Memorial Van Damme dat ze op vrijdag 4 september - die datum staat vast - hun capaciteit tot 12.000 toeschouwers kunnen uitbreiden. Al blijft het uiteraard afwachten hoe de besmettingscijfers in België tot dan evolueren.

De Memorial besliste ook om het aantal internationale toppers te beperken - de affiche zal het voor een groot deel van z’n Belgische vedetten moeten hebben, zoals Nafi Thiam. Voor haar richt directeur Cédric Van Branteghem waarschijnlijk een ‘triatlon’ in, waar haar trainer Roger Lespagnard wel oren naar heeft: een 100m horden, dan hoog- of verspringen en kogelstoten. Ook de broers Borlée zijn in principe van de partij.

De Brusselse spurters hopen op het BK, dat voorlopig nog altijd op 15 en 16 augustus in het Koning Boudewijnstadion is gepland, zich te kunnen voorbereiden op die Memorial.

