Memorial-baas Van Branteghem niet rouwig dat Zurich enige finalemeeting wordt: “Weet niet hoe ze dat gaan doen”

ODBS/VH

26 augustus 2019

14u34

Bron: Belga 0

De Diamond League zal in 2020 en 2021 afgesloten worden met één finalemeeting, en geen twee zoals momenteel het geval is. Dat hebben de organisatoren vandaag laten weten. Zürich, dat samen met Brussel momenteel de finales organiseert, vormt de komende twee jaren het decor. De organisatie beslist in september welke twaalf meetings in 2020 op de kalender komen. Volgens Golazo, organisator van de Memorial Van Damme, vindt de Brusselse meeting volgend jaar zeker plaats. Op 21 oktober moet de Algemene Vergadering nadien groen licht geven voor de lijst.

De organisatoren zeggen in hun planning rekening te houden met de geplande renovatie van het Koning Boudewijnstadion, de thuishaven van de Memorial. Gert Van Goolen, woordvoerder bij Golazo, bevestigde even na bovenstaande aankondiging van de Diamond League dat de Memorial in 2020 zeker plaatsvindt, zoals gewoonlijk rond eind augustus of begin september. Van Goolen zei ook dat de Brusselse meeting onderdeel blijft van de Diamond League.

“28 disciplines onmogelijk”

In een reactie aan onze redactie zegt Memorial-baas Cédric Van Branteghem niet rouwig te zijn dat de finale naar Zürich gaat. In die eindstrijd zal de organisatie immers 28 disciplines in drie uur tijd moeten zien georganiseerd te krijgen. Bovendien is er onzekerheid betreffende de timing van de renovatie van het Koning Boudewijnstadion. “Laat Zürich maar tonen hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen”, zegt Van Branteghem. Ook oud-directeur Wilfried Meert vindt het geen degradatie. “Het is nu al moeilijk om 16 disciplines op één avond te organiseren, laat staan 28. Ik vraag me echt af hoe Zürich dat gaat doen. Want de rechtenhouders dringen daar echt op aan. Wij pushten ook niet om de eerste finalist te worden, want we weten niet wanneer er budget vrijkomt voor de renovatie. We hebben nog niet eens een regering. Maar we hopen natuurlijk dat die werken er zo snel mogelijk komen.”