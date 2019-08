Memorial-baas Van Branteghem niet rouwig dat Zurich enige finalemeeting Diamond League wordt: “Weet niet hoe ze dat gaan doen”

ODBS/VH

26 augustus 2019

14u34

Bron: Belga 0

De Diamond League zal in 2020 en 2021 afgesloten worden met één finalemeeting, en geen twee zoals momenteel het geval is. Dat hebben de organisatoren vandaag laten weten. Zürich, dat samen met Brussel momenteel de finales organiseert, vormt de komende twee jaren het decor. De organisatie beslist volgende maand welke twaalf meetings in 2020 op de kalender komen. Sowieso mét de Memorial van Damme, die plaatsvindt op 4 september - een week voor de finale in Zürich.

“28 disciplines onmogelijk”

Memorial-directeur Cédric Van Branteghem zegt alvast niet rouwig te zijn dat de finale naar Zürich gaat. De organisatie moet dan op een kleine twee uur tijd zo’n 28 disciplines zien te persen. Bovendien is er onzekerheid betreffende de timing van de renovatie van het Koning Boudewijnstadion. “Laat Zürich maar tonen hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen”, zegt Van Branteghem. Ook voorzitter Wilfried Meert vindt het geen degradatie. “Het is nu al moeilijk om 16 disciplines op één avond te organiseren, laat staan 28. Ik vraag me echt af hoe Zürich dat gaat doen. Want de rechtenhouders dringen daar echt op aan. Wij pushten ook niet om de eerste finalist te worden, want we weten niet wanneer er budget vrijkomt voor de renovatie. We hebben nog niet eens een regering. Maar we hopen natuurlijk dat die werken er zo snel mogelijk komen.”

Van Branteghem knikt. Stel dat Brussel zich kandidaat stelt maar dan toch forfait moet geven, dan zou het gezichtsverlies nog groter zijn. Bovendien lijkt het vooral een prestigezaak te zijn om de finale van de Diamond League te organiseren. Veel voordelen lijken er niet aan verbonden. Het deelnemersveld ligt zo goed als vast - in de finale worden de winstpremies van 50.000 dollar verdeeld en daar past geen enkele atleet voor die nog in de running is - en de uitgaven zijn een stuk groter. “Nu draaien we op een budget van zo’n 1,7 miljoen euro, als je als enige de finale organiseert, dan heb je meer dan 2 miljoen nodig”, berekende Van Branteghem al. “Je krijgt wel wat meer toelages van de IAAF maar dat staat niet in verhouding tot de kosten. Van 16 naar 28 disciplines: dat maakt een groot verschil in transport- en verblijfskosten voor de atleten.”

Door geen finalist te zijn, beschikt Van Branteghem ook over meer vrijheid om z’n deelnemersveld samen te stellen. “Je kan meer Belgische atleten vragen en je kan beter beslissen hoeveel geld je wil uitgeven aan welke ster(ren). Vandaar: het komt ons niet slecht uit dat we geen finale moeten organiseren. Volgens mij zijn die hervormingen ook niet houdbaar en gaan er over twee jaar terug veranderingen zijn. Tot dan kijken we de kat uit de boom.”