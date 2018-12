Mega-surprise op WK darts: ‘Barney’ sneuvelt tegen onbekende Litouwer LPB

18 december 2018

07u10

Bron: anp 0 Meer Sport Voor Raymond van Barneveld is het WK darts al na één optreden voorbij. De vijfvoudige wereldkampioen, vrijgeloot voor de eerste ronde, liet zich in Londen met 2-3 verrassen door de onbekende Litouwer Darius Labanauskas.

Van Barneveld haalde geen moment het niveau dat hij voor ogen heeft. Hij kwam in zijn verloren eerste set slechts tot een gemiddelde van 79 en bleef maar volharden in het missen van dubbels. De Nederlander, die voor het duel vertelde dat hij verkouden was, kwam 1-2 achter in sets. Hij oogde eerst moedeloos en werd vervolgens radeloos. 'Barney' ontsnapte aanvankelijk omdat Labanauskas slechter en slechter ging spelen toen hij een enorme stunt dichterbij zag komen. De Litouwer stond echter geen leg meer af in de beslissende vijfde set.

“Ik hoef jullie niet te vertellen hoe hard dit aankomt”, stamelde Van Barneveld voor de camera van RTL7. “Dit is gewoon heel slecht. Ik kreeg genoeg kansen, maar die pijlen gingen er gewoon niet in. Ik heb veel getraind, maar wat heeft het voor zin. Ik gooide alles met het ingooien. Ik voelde me geweldig.”

De 51-jarige Van Barneveld maakte vorige maand bekend dat hij over ruim een jaar afscheid wil nemen. “Ik voel me niet meer 100 procent fit en in mijn privé-leven is veel gebeurd (Van Barneveld en zijn echtgenote werden het slachtoffer van een homejacking, red.)”, zegt hij. “Ik kan dit niet meer elke week opbrengen en mis de echte motivatie. Ik ben een winnaar, maar momenteel win ik geen toernooien meer. Het zou geweldig zijn als ik één van de komende grote toernooien toch nog op mijn naam schrijf.”

Van Barneveld maakte de dartssport in Nederland in de jaren ‘90 erg populair. Vier keer won hij de wereldtitel van de BDO-bond. In 2007 pakte hij ook de wereldtitel bij de PDC, de machtigste dartsbond van de laatste jaren.