Meeste supporters Belgian Cats raken niet binnen op WK Valerie Hardie

28 september 2018

16u19 0 Meer Sport De Belgian Cats moeten straks hun kwartfinale proberen te winnen zonder de aanmoedigingen van hun supporters. Een klein honderdtal, vooral naasten en familie, raakte nog wel aan een ticket maar 200 anderen blijven in de kou staan.

Met meer dan 300 waren ze dinsdag om de Belgian Cats naar hun stuntzege te schreeuwen tegen Spanje. De speelsters zelf waren in de wolken met hun supporters, die meer lawaai maakten dan alle Spanjaarden samen en het team bij elke korf een boost gaven. Vanavond zullen de Belgen het in hun kwartfinale met een stuk minder fans moeten doen.

Zoals het er nu naar uitziet raakte slechts één derde van hen aan een kaartje voor de kwartfinale. En dat heeft deels met de nalatigheid van de federatie te zien die geen contigent reserveerde voor de kwartfinale, ervan uitgaande allicht dat de Belgian Cats niet zo ver zouden raken. De FIBA reserveert nooit tickets voor de landen die nog in de running zijn - de federatie moet de mogelijkheid maar benutten om op voorhand hun tickets te bestellen.

Dat de avondsessie is uitverkocht, heeft te maken met de tweede match die aan de tickets gelinkt zijn: Spanje-Canada (21u00). De Spanjaarden, Europees kampioen en vice-wereldkampioen, gingen er uiteraard wél van uit dat zij in de kwartfinale zouden staan. Ook de Fransen gingen daarvan uit en zullen straks dan ook in de meerderheid zijn om hun team aan te vuren. De Arena Santiago Martin heeft een capaciteit van slechts 5.100 zitplaatsen.

"Er zal maar een heel beperkt aantal tickets beschikbaar zijn," meldde Cats-manager Koen Umans. "En die gaan naar de familie en vrienden van de speelsters die in Tenerife zijn. We hebben alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk tickets te bemachtigen maar helaas leverden onze inspanningen niet het verhoopte resultaat op. We verontschuldigen ons oprecht bij al onze fans die ons team vanavond hoopten aan te moedigen. (...) We kunnen alleen maar zeggen dat deze situatie de Cats alleen nog maar zal prikkelen om Frankrijk te verslaan." En hopen dat de supporters die wél binnen raken, zich de ziel uit het lijf roepen.