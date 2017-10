Meest hallucinante weging ooit? MMA'er is leeg na extreem regime en moet op weegschaal gedragen worden TLB

17u27 0 rv Meer Sport De wegingen in de MMA zorgen al langer voor discussies. Vechters drijven hun lichaam soms dagenlang tot het uiterste om toch maar onder het vereiste gewicht te blijven en daarmee brengen ze ook hun gezondheid in gevaar. Afgelopen weekend zorgde de Australiër Daniel Lima misschien wel voor de meest hallucinante weging uit de geschiedenis van de sport.

Lima moest het op het Pancrase 290-evenement in Japan opnemen tegen de Japanner Daichi Kitakata. Maar voor ze aan hun kamp konden beginnen, moesten de strogewichten wel eerst de weging overleven. De balans mocht niet over de 52 kilogram gaan en daar had vooral Lima duidelijk heel wat moeite voor gedaan.



De 37-jarige MMA'er verscheen zo uitgeput op de weging, dat hij door twee kleerkasten naar de weegschaal moest worden gedragen. Met flink wat moeite kon hij dan toch een poosje op zijn eigen benen blijven staan en zijn gewicht laten optekenen. Maar heel gezond zag het er toch allemaal niet uit. Lima zou dankzij een extreem regime op twee dagen tijd maar liefst zeven kilo zijn afgevallen, maar toch waren de inspanningen tevergeefs. Hij verloor de kamp tegen Kitakata immers op beslissing van de refs.