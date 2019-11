Exclusief voor abonnees Meesseman zet hels jaar voort: “Geen opgave, want het dient om een droom waar te maken” Valerie Hardie

14 november 2019

06u36 0 Basketbal Meer dan ooit is Emma Meesseman de onbetwiste leidersfiguur bij de Belgian Cats, die vanavond in Charleroi aan de voorronde van het EK 2021 beginnen. Voor de 26-jarige forward al haar 87ste match sinds het WK van 2018.

Kampioen met Washington in de WNBA en MVP van de Finals. Kampioen met Ekaterinburg in Rusland en in Europa. Winnen is haar tweede natuur - ze won sinds het WK in oktober vorig jaar 86% van alle matchen die ze speelde. En dat waren er wel wat: 86 in dertien maanden tijd. Of: eentje om de 4,5 dagen. Een hels tempo.

