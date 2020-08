Meesseman verliest opnieuw met Washington, ook Allemand gaat onderuit met Indiana



12 augustus 2020

08u48 0 Basketbal Emma Meesseman raakt met haar WNBA-team Washington Mystics voorlopig niet uit het sukkelstraatje. De regerende kampioen verloor met 48-68 van Minnesota Lynx en leed zo een vijfde opeenvolgende nederlaag. Ook Julie Allemand trok met Indiana Fever aan het kortste eind in het duel tegen Las Vegas Aces (98-79).

Meesseman en co moesten in de IMG Academy in Bradenton (Florida) meteen achtervolgen (11-18) en keken bij de rust tegen een 27-48 achterstand aan. Ondanks een goed derde kwart (17-4) konden de Mystics een vijfde verlies op rij niet vermijden. Het is al van 2016 geleden dat Washington zo vaak na elkaar verloor.

Meesseman speelde bijna 28 minuten mee. De MVP van de laatste WNBA Finals was daarin goed voor tien punten, zes rebounds en twee assists. In totaal zit Meesseman nu aan 1.000 rebounds in haar carrière. In het winnende kamp werd Sylvia Fowles topschutter met zestien punten.

Julie Allemand kreeg met ruim 35 minuten het meeste speeltijd bij Indiana in de partij tegen Las Vegas. De Belgian Cat kwam tot zes punten, zes assists en drie rebounds. Haar teamgenote Candice Dupree rondde net als Angel McCoughtry van de Aces de kaap van twintig punten.

Washington en Indiana hebben nu elk drie keer gewonnen en vijf keer verloren en staan daarmee respectievelijk achtste en negende (op twaalf teams) in het klassement. Donderdagavond komen beide ploegen opnieuw in actie. Washington treft Los Angeles Sparks, Indiana neemt het op tegen New York Liberty.