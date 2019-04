Meesseman plaatst zich met Ekaterinenburg voor finale Euroleague - Van Rossom heeft derde duel nodig



12 april 2019

Bron: Belga 0 Basketbal Emma Meesseman heeft zich met Ekaterinenburg geplaatst voor de finale van de Euroleague basketbal na een ruime 81-59 zege (rust: 42-39) tegen het Hongaarse Sopron. Meesseman, nog altijd maar 25, kan voor de derde keer de Euroleague winnen.

In de aanvangsfase konden de Hongaren, die de Final Four organiseren, nog goed mee. In de tweede helft maakte Ekaterinenburg het verschil, vooral met dank aan de Amerikaanse Brittney Griner (19 punten, 8 rebounds) en de Spaanse Alba Torrens (13 punten). Meesseman was zelf goed voor 7 punten, 6 rebounds en 3 assists in 27 speelminuten.

Titelverdediger Ekaterinburg treft in de finale met Dynamo Koersk een andere Russische club, die in de halve finales met 84-67 won van USK Praag. Koersk verloor de afgelopen drie seizoenen in de Euroleague amper 3 van zijn 54 wedstrijden. Ekaterinenburg won de Euroligue al vier keer (2003, 2013, 2016 en 2018), waarvan twee keer met Meesseman.

Van Rossom verliest met Valencia in Berlijn, derde wedstrijd moet beslissing brengen

Valencia heeft de eindzege in de EuroCup basket nog niet kunnen veilig stellen. Het team van Sam Van Rossom verloor van Alba Berlijn na verlengingen met 95-92. Na twee duels (van de best of 3) in de finale won elke ploeg een wedstrijd. Een derde partij moet dus de beslissing brengen.

Valencia had eerder deze week de eerste partij gewonnen. Toen toonden de Spanjaarden zich met 89-75 de beste. Voor Van Rossom is het al de derde EuroCup-finale met Valencia. In 2014 werd daarin gewonnen van Kazan, in 2017 verloren van Malaga. Zijn team Valencia mikt na 2003, 2010 en 2014 op de vierde eindwinst.