Exclusief voor abonnees Meesseman & Mestdagh in de running om WNBA-titel: “Als we de ring winnen, zal daar niet opstaan: ‘startte op de bank’” Valerie Hardie in de Verenigde Staten

13 september 2019

20u25

Bron: Eigen berichtgeving 1 WNBA Tijd voor een spoedcursus België in Washington, want twee Belgen zijn met de Mystics in de running om de WNBA-titel – en bijhorende kampioensring – te winnen. Dinsdag beginnen routinier Emma Meesseman (26) en debutant Kim Mestdagh (29) aan de play-offs. We gingen de twee internationals opzoeken.

De buurt aan Congress Heights heeft geen al te beste naam. Criminaliteit, drugs, geweld – het nodigt niet uit om er zorgeloos te wandelen. Met de splinternieuwe Sports and Entertainment Arena is dan weer niets mis. Mag ook wel voor 63 miljoen euro. Dat pareltje is niet alleen het trainingscentrum van de Washington Wizards, maar ook van de Mystics. Eigenaar Ted Leonsis vond dat het WNBA-team in die arena ook beter tot z’n recht zou komen. Weg uit het centrum en de veel te grote Capital One Arena. “Ook al zaten daar 7.000 supporters, dan nog voelde het leeg aan”, vertelt Emma Meesseman. “Wij kregen die 20.000 zitjes niet gevuld. Nu loopt het wel vol en is de ambiance top. Ons thuisvoordeel is nu echt een thuisvoordeel.”

