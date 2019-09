Meesseman heeft met Washington finaleticket nog niet beet in WNBA Redactie

23 september 2019

09u11

Bron: Belga 0 Basketbal Emma Meesseman is nog niet zeker van een plaats in de WNBA-finale. Met haar team Washington Mystics verloor ze met 92-75 bij Las Vegas Aces. De stand is nu 2-1 voor Meesseman en co.

De Mystics hadden de eerste twee duels op eigen terrein gewonnen (97-95 en 103-91) en konden zich mits een nieuwe zege kwalificeren voor de finale. Maar Las Vegas toonde zich voor eigen publiek duidelijk de betere. Onder aanvoering van Liz Cambage (28 ptn, 6 rbs) en A'ja Wilson (21 ptn, 8 rbs) trokken de Aces aan het langste eind.

Meesseman blonk in de vorige twee wedstrijden uit, met respectievelijk 27 en 30 punten, maar zondagavond bleef de Belgian Cat steken op 6 punten (en 8 rebounds). Kim Mestdagh mocht 1:20 meespelen maar kwam daarin niet tot scoren.

Dinsdagavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar in Mandalay Bay Events Center in Las Vegas. Een mogelijk beslissend vijfde duel wordt donderdagavond in Washington afgewerkt. De tegenstander in de finale wordt Connecticut Sun. Dat versloeg in de halve finale Los Angeles Sparks met 3-0.