Meesseman gelooft in WK-stunt: "Iedereen bij Cats wil geschiedenis schrijven" Interview. Emma Meesseman gelooft in nieuwe WK-stunt tegen Frankrijk Valerie Hardie in Tenerife

27 september 2018

08u37 1 Meer Sport Het is zo'n fase die je eindeloos op replay zet, zoals de counter van de Rode Duivels op het WK. Emma Meesseman nekte basketbalgrootmacht Spanje at the buzzer. Morgen treffen de Belgian Cats Frankrijk in hun eerste WK-kwartfinale ooit.

In het spelershotel in Puerto de la Cruz, Tenerife, verschijnt Emma Meesseman (25) met een ijszak om haar linkerenkel. Geen paniek, stelt ze gerust, ze voelt zich goed. Begrijpelijk wanneer je de avond ervoor Europees kampioen Spanje over de knie hebt gelegd, voor het eerst in veertig jaar. Het werd tijd, grijnst Meesseman.

"Een jaar geleden op het EK was het geloof in een zege tegen Spanje 0 procent", herinnert de Ieperse zich. "Nu was dat eerder 70 à 80 procent. Al gingen we dat natuurlijk niet op voorhand verkondigen. We wilden het gewoon veel meer dan Spanje. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk. We speelden onze beste match ooit met de Cats. Dat was ook ons bedankje voor de supporters, die meer lawaai maakten dan alle Spanjaarden bij elkaar."

