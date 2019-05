Meesseman en Mestdagh onderuit met Washington Mystics in seizoenopener LPB

26 mei 2019

09u33

Bron: Belga 0

Belgian Cats Emma Meesseman en Kim Mestdagh hebben hun eerste wedstrijd in het nieuwe WNBA-seizoen verloren. Met de Washington Mystics gingen ze zaterdagavond met 84-69 onderuit in Connecticut. Meesseman werd met 14 punten (en 6 rebounds) topschutter bij de bezoekers. Kim Mestdagh kreeg slechts 4'24" speeltijd in de Mohegan Sun Arena en kon haar stempel veel minder drukken. Ze maakte drie punten. Bij Connecticut Sun was Alyssa Thomas met 23 punten (en 8 rebounds) de sterkhouder. Volgende week zaterdag spelen de Mystics hun tweede wedstrijd, thuis tegen Atlanta Dream.