Meesseman en Ekaterinburg winnen in EuroLeague, Ben Abdelkader verliest met Hatay Redactie

14 december 2018

00u00

Emma Meesseman en haar club Ekaterinburg hebben op de zesde speeldag in de EuroLeague basketbal voor vrouwenteams met 68-82 gewonnen op het parket van het Italiaanse Schio. De Russinnen voeren de stand in groep A aan met een perfect rapport.

Meesseman eiste evenwel geen hoofdrol op, want kwam in 28 minuten slechts tot 6 punten en evenveel rebounds. Ekaterinburg voert de stand aan in poule A, waarin Castors Braine zevende is. Ekaterinburg neemt het op 19 december in eigen huis op tegen de Belgische landskampioen.

Nog op de zesde speeldag leed Hatay, de club van Hind Ben Abdelkader, zijn vierde nederlaag op zes speeldagen. De Turkse ploeg ging met 56-66 de boot in tegen het Hongaarse Sopron. Hind Ben Abdelkader scoorde 13 punten. Hatay bezet de zevende plek in groep B.