Meesseman en Ekaterinburg steken EuroLeague op zak

22 april 2018

Emma Meesseman heeft vandaag voor de tweede keer in drie jaar tijd de EuroLeague basketbal op zak gestoken. Meesseman en het Russische Ekaterinburg klopten in de finale de Hongaarse thuisploeg Sopron met 72-53. Meesseman was zelf goed voor negentien punten, negen rebounds en vijf assists en dus eens te meer beslissend voor haar team.

Voor Ekaterinburg is het haar vierde EuroLeague na eerdere zeges in 2003, 2013 en 2016 (ook met Meesseman).

Eerder op de avond won Dynamo Kursk de troostfinale in Sopron. Kursk, de titelhouder, klopte het Turkse Yakin Dogü, de club van de geblesseerde Ann Wauters, met 87-82. Wauters heeft nog steeds last van de knie, waaraan ze in december werd geopereerd.