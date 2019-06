Meesseman deelt bijzonder smakeloos bericht van ‘fan’ na verliespartij tegen Wit-Rusland DMM

28 juni 2019

22u32 0 Basketbal Geen nieuwe overwinning voor de Belgian Cats op het EK basketbal. Dat ondanks toch alweer 23 punten van Emma Meesseman, al was het voor de Ieperse wel even schrikken na de match.

“Oké, dit is dan wat je krijgt van mensen die waarschijnlijk zelf niet eens aan sport doen”, schreef de basketspeelster van Ekaterinenburg en de Washington Mystics op haar Instagram Stories. Ze verwees daarmee naar een bericht dat ze had ontvangen van een onverlaat die haar met de dood bedreigde. In het bericht stond een verwijzing naar de met 61-69 verloren groepswedstrijd tegen Wit-Rusland. “100000% corruptie”, aldus de auteur van het smakeloze bericht. De rest laat Meesseman maar beter aan zich voorbij gaan.

De volgende groepswedstrijd van de Cats staat zondagavond op het programma. Dan nemen onze Belgische basketbalvrouwen het in een alles-of-nietspartij op tegen Servië.