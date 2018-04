Meer controverse na historische UFC-kamp kan moeilijk: verliest Georgiër hier nu het bewustzijn of niet? Hans Op de Beeck

23 april 2018

15u01 0 Meer Sport Wat betreft controversiële eindes van een kamp, kon Ricky Simon versus Merab Dvalishvili tellen het voorbije weekend tijdens UFC Atlantic City.

Simon, die zijn grote debuut maakte in het Ultimate Fighting Championship, stond op punten zwaar in het krijt bij de sterke Georgiër. Als er naar de puntenkaarten zou gekeken worden, won Dvalishvili altijd. Tot Merab in de slotminuut van het gevecht ook nog eens wou uitpakken met een forse takedown. Maar hij zag de Amerikaan plots overnemen en raakte in een beenklem verzeild. Een zogenaamde guillotine 'choke' (verstikking) die hij op het eerste gezicht weliswaar leek te overleven: Dvalishvili weigerde af te kloppen en bleef met zijn benen in beweging tot de laatste seconden, om toch maar niet bewusteloos te raken. Maar zo zag de jury van het New Jersey State Athletic Control Board dat niet. Zij oordeelden dat de Georgiër wel het bewustzijn verloor en kenden de zege aan Simon toe via TKO, technical knock-out, op 5 minuten in ronde drie. Nooit in de geschiedenis van het UFC werd er in een kamp van drie rondes zo laat gestopt.

You can’t help but think we may have been witnessing the first death in the UFC while watching this submission attempt by Simon on Dvalishvili. Fortunately no one died because Merab isn’t human. pic.twitter.com/uSQD4FLYtQ — Bestrafer7 (@Bestrafer7) 22 april 2018

Maar de beslissing van de jury oogstte veel kritiek onder MMA-vechters en fans en ook Davilishvili kon het nauwelijks geloven. "Simon haalde me neer en ik kon niet meer bewegen. Ik wachtte gewoon tot het einde, er bleef niet veel tijd meer over", sprak de Georgiër. "Eens de kamp over, was ik moe en bleef ik gewoon liggen. Ik wist dat ik gewonnen had. De dokters zeiden me ook te blijven liggen. Ik weet echt niet waarom Simon deze kamp nog gewonnen heeft. Ik voel me alvast de winnaar. Dit voelt verkeerd."

Lookin' For A Fight vs Contender Series!@MerabDvalishvil goes head-to-head with @RickySimonUFC at #UFCAC pic.twitter.com/2hSEaFY2J0 UFC(@ ufc) link

Bekende MMA-refs vinden het wel de juiste beslissing. De ervaren Marc Goddard, die lang de octagon stond en overlegde met de jury, stelde dat hij zag hoe Dvalishvili wel degelijk het bewustzijn verloor. "Alleen de classificatie TKO is fout - het moest technische submissie zijn", aldus Goddard. Hij krijgt nu de steun van de bekende scheidsrechter 'Big John' McCarthy. "Niet één maar twee keer was Merab er niet meer bij. Een keer tijdens de choke, een keer toen zijn hoofd zwaar tegen het canvas ging bij de takedown. Bij het herbekijken van de beelden zie je inderdaad hoe opvallend makkelijk Simon het roer kan overnemen." Tenslotte stelt 'Big John' dat zelfs wanneer Dvalishivili het bewustzijn niet had verloren, hij nog niet had mogen winnen: toen Simon weer rechtstond was de Georgiër duidelijk even helemaal weg en de 'buzzer' kan een vechter in nood nooit op deze wijze redden, stelt McCarthy.

Saved by the bell was a shitty sitcom and a term that is associated with old boxing. It does not apply to this and MMA with submissions. Man was out at the bell and several times before. Why is it you want someone to win a fight they were submitted in? #AskBJM https://t.co/Q4cH4Aoi4z Big John McCarthy(@ JohnMcCarthyMMA) link

Door de nederlaag leed Davilishvili zijn tweede nederlaag op twee in het UFC, maar hij en Simon kregen wel 'Fight of the Night honors' en een extra 50.000 dollar (omgerekend een goeie 40.000 euro) om mee naar huis te nemen.