McLeod blijft bondscoach van Red Lions tot na Spelen: “Dat extra jaar geeft ons de kans om misschien nog beter te worden”

DMM/YP/MCA

31 maart 2020

13u44

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Hockey De Nieuw-Zeelander Shane McLeod blijft volgend jaar tot na de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus 2021) bondscoach van de Belgische hockeymannen. Tot die tijd zal zijn huidige tweede assistent Michel van den Heuvel hem assisteren als T2. Na Tokio neemt de Nederlander het roer over als T1 van de Red Lions.



McLeod had eerder aangekondigd dat hij na Tokio 2020 de Red Lions zou verlaten, om in 2021 met zijn familie een sabbatjaar te nemen in zijn thuisland Nieuw-Zeeland. Intussen had de Belgische federatie met Michel van den Heuvel, de huidige T3 van de Red Lions en de succesvolle hoofdcoach van Nederlands kampioen Bloemendaal, een overeenkomst gesloten om het team in december 2020 over te nemen, met oog op de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Met de recente beslissing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Spelen van Tokio uit te stellen tot 2021, moest de situatie opnieuw worden bekeken. McLeod had de Federatie laten weten dat hij zijn werk met de Red Lions wilde voltooien en daarom wilde doorgaan tot de Spelen van Tokio in 2021. Deze wens werd door de spelers gesteund. Na een gezamenlijk gesprek tussen McLeod, Van den Heuvel en het management van de federatie werd vervolgens besloten door te gaan tot Tokio 2021 met McLeod als T1 en Van den Heuvel als T2. Na de Olympische Spelen neemt Van den Heuvel de leiding van het team over tot na de volgende Olympische Spelen, in 2024 in Parijs.

Ik kijk uit naar het einde van deze crisis, zodat ik een makkelijkere job heb. Zoals een ploeg voorbereiden op de Spelen Shane McLeod al lachende over het feit dat hij nu hele dagen op zijn drie kindjes moet letten

“Dit is een geweldig team om mee samen te werken", zegt McLeod bij onze collega’s van vtm nieuws. “Dat extra jaar geeft ons de kans om misschien nog beter te worden en ervoor te zorgen dat we perfect voorbereid zijn. Maar we zijn ook wel wat ontgoocheld, dat we het niet kunnen doen op het moment waar we naartoe aan het werken waren. Ons team had bewezen dat we momenteel beter zijn dan heel wat andere landen. Daarom is het spijtig, maar het is uiteraard een logische beslissing. We leven in een absurde wereld.”

Vrouw in de frontlinie

Ook de vrouw van McLeod vecht vanop de eerste rij tegen het hardnekkige coronavirus. “Ze werkt in de hartafdeling in het ziekenhuis in Berchem, ze is gespecialiseerd in hartaandoeningen. Maar iedereen daar probeert te helpen, ook uit andere afdelingen. Ze doet dus ook enkele speciale shifts op de corona-afdeling. Ze staat dus echt in de frontlinie. Ik heb echt veel bewondering voor het werk dat zij doen. Het is niet makkelijk, met die enorme druk, en het constant denken aan: ‘Wat als dit of dat? Wat als het escaleert?’”, aldus de Nieuw-Zeelander, die dus nu fulltime op hun drie kindjes let. “Ik kijk uit naar het einde van deze crisis, zodat ik een makkelijkere job heb. Zoals een ploeg voorbereiden op de Spelen, in plaats van de hele tijd voor drie kindjes te zorgen", lacht hij.