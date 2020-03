McLeod blijft bondscoach van Red Lions tot na de Spelen, Van den Heuvel neemt nadien over

Bron: Belga 0 Hockey De Nieuw-Zeelander Shane McLeod blijft volgend jaar tot na de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus 2021) bondscoach van de Belgische hockeymannen. Tot die tijd zal zijn huidige tweede assistent Michel van den Heuvel hem assisteren als T2. Na Tokio neemt de Nederlander het roer over als T1 van de Red Lions.

McLeod had eerder aangekondigd dat hij na Tokio 2020 de Red Lions zou verlaten, om in 2021 met zijn familie een sabbatjaar te nemen in zijn thuisland Nieuw-Zeeland. Intussen had de Belgische federatie met Michel van den Heuvel, de huidige T3 van de Red Lions en de succesvolle hoofdcoach van Nederlands kampioen Bloemendaal, een overeenkomst gesloten om het team in december 2020 over te nemen, met oog op de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Met de recente beslissing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Spelen van Tokio uit te stellen tot 2021, moest de situatie opnieuw worden bekeken. McLeod had de Federatie laten weten dat hij zijn werk met de Red Lions wilde voltooien en daarom wilde doorgaan tot de Spelen van Tokio in 2021. Deze wens werd door de spelers gesteund. Na een gezamenlijk gesprek tussen McLeod, Van den Heuvel en het management van de federatie werd vervolgens besloten door te gaan tot Tokio 2021 met McLeod als T1 en Van den Heuvel als T2. Na de Olympische Spelen neemt Van den Heuvel de leiding van het team over tot na de volgende Olympische Spelen, in 2024 in Parijs.

“Ik ben blij dat ik het project kan afronden, ook al duurt het iets langer dan we oorspronkelijk gepland hadden”, liet McLeod in een eerste reactie noteren. “Het is altijd een eer om met zo’n getalenteerde groep spelers en medewerkers te mogen samenwerken.” Michel van den Heuvel voegde hieraan toe: “Het coachen van de Red Lions is altijd al een teaminspanning geweest.”