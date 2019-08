McIlroy steekt tweede keer FedExCup op zak en pakt jackpot van liefst 15 miljoen dollar Redactie

26 augustus 2019

08u28

Bron: Belga 0 Golf De Noord-Ier Rory McIlroy is voor de tweede keer in zijn loopbaan eindwinnaar geworden van de FedExCup, het regelmatigheidscriterium van het PGA Tour golfcircuit. Op de East Lake golfbaan van Atlanta waar het Tour Championship plaatsvond zette de 30-jarige een slotronde neer van 66 slagen waarmee hij zich de beste toonde.

McIlroy putte in zijn laatste ronde zes birdies weg waartegen hij twee bogeys op zijn kaart moest schrijven. Met zijn eindscore van -18 telde hij uiteindelijk nog vier slagen voorsprong op de Amerikaan Xander Schauffele. De Amerikanen Brooks Koepka, nummer 1 van de wereld, en Justin Thomas, vorige week winnaar van het BMW Championship, deelden de derde plaats op vijf slagen van de winnaar.

McIlroy, die in 2016 zijn eerste Tour Championship won en meteen ook voor de eerste keer eindwinnaar werd van de FedExCup, staat nu naast Tiger Woods, die ook twee keer de Cup in ontvangst mocht nemen. Het Tour Championship is ondertussen zijn 26e overwinning in zijn loopbaan, waaronder vier majors en zeventien PGA Tourtoernooien.

Aan de FedExCup is 600 miljoen dollar (ongeveer 538 miljoen euro) aan prijzengeld verbonden en dit te verdelen over 150 spelers. McIlroy houdt aan zijn overwinning 15 miljoen dollar (ongeveer 13 miljoen euro) over. Voor de nummer 150 is er 70.000 dollar (62.800 euro) weggelegd.

Meteen zit het Amerikaanse PGA Tourseizoen erop. Vanaf 15 september gaat met de Greenbreer Classic het seizoen 2019-2020 van start.

Eindstand:

1. Rory McIlroy (NIe) -18 66-67-68-66

2. Xander Schauffele (VSt) -14 64-69-67-70

3. Justin Thomas (VSt) -13 70-68-71-68

. Brooks Koepka (VSt) -13 67-67-68-72

5. Paul Casey (Eng) -9 66-67-68-72

6. Adam Scott (Aus) -8 68-70-71-66

7. Tony Finau (VSt) -7 70-69-70-67

8. Chez Reavie (VSt) -6 71-64-70-70

9. Patrick Reed (VSt) -5 70-70-73-68

. Kevin Kisner (VSt) -5 71-70-68-68

. Hideki Matsuyama (Jap) -5 66-75-66-71