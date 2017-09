McGregor ziet rematch wel zitten: "En dan versla ik hem, zonder enige twijfel" GVS

17u32 0 photo_news Meer Sport De machtsverhoudingen tussen Conor McGregor en Floyd Mayweather waren dan wel duidelijk in "The Fight of The Century", toch denkt de Ier dat hij in een tweede duel de Amerikaanse bokser een koekje van eigen deeg zou geven. "Met de lessen die ik uit het eerste kamp heb geleerd, versla ik hem in een rematch. Geen twijfel mogelijk", aldus de kooivechter tijdens een evenement in Glasgow.

Zelfvertrouwen heeft hij wel, die Conor McGregor. Eind augustus was dan wel duidelijk dat de ongeslagen Mayweather een maat te sterk was voor de Ier, toch is de MMA'er er rotsvast van overtuigd dat een herkansing in zijn voordeel zou uitdraaien. Dat vertelde McGregor op een evenement in het Schotse Glasgow.



"Wat mij echt ziek maakt, is dat die kleine mother*** op pensioen is", stak McGregor van wal. "Want ik ben er 100 percent van overtuigd dat ik zou winnen mochten we nog eens tegen elkaar in de ring staan, zelfs met boksregels. Hij moest zijn vechtstijl helemaal aanpassen want wist geen raad met mijn manier van boksen. Ik heb heel wat lessen getrokken uit het eerste gevecht, bij een volgend versla ik hem zonder enige twijfel", windt de Ier er geen doekjes om.



Toch moeten de fans niet meteen op een rematch rekenen. "Ik ga hem niet uitdagen, daarvoor heb ik teveel respect voor iemand die 50-0 op het palmares heeft staan. Ik ga gewoon blijven vechten en afwachten, en dan komt dat telefoontje er misschien wel...", koestert McGregor toch de stiekeme hoop.

