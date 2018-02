McGregor wil Mayweather in de kooi zien stappen: "Doet hij het niet, dan zal hij het zich voor de rest van zijn leven berouwen" TLB

02 februari 2018

12u28

Bron: The Sun 0 Meer Sport Doet-ie 't of doet-ie 't niet? Zal Floyd Mayweather in de kooi durven te stappen voor een nieuwe 'Money Fight' tegen MMA-legende Conor McGregor? Deze week hintte de ongeslagen Amerikaanse bokskampioen meermaals op een nieuwe kamp en intussen heeft McGregor de 40-jarige Mayweather ook gevraagd om zijn woorden om te zetten in daden.

"Mayweather zal tonnen respect verdienen als hij het aandurft om het tegen mij op te nemen in de MMA-kooi", aldus McGregor, die zijn eerste kamp sinds de 'Money Fight' nog moet betwisten. "Als hij beslist om het niet te doen, dan zal het zich voor de rest van zijn leven berouwen. Ik heb de switch naar het boksen gemaakt en ik ben blij dat ik het gedaan heb."

"Floyd stuurt duidelijk hints de wereld in over een nieuwe kamp, in de MMA-octagon", zegt McGregor, die de filmpjes die Mayweather postte op de sociaalnetwerksites ook zag. "Als hij het nu niet aandurft om zich op mijn territorium te begeven, dan zal dat hem voor de rest van zijn leven achtervolgen."

"Ik beloofde dat ik in de boksring zou stappen en dat heb ik ook gedaan. Nu is Floyd aan de beurt. De onderhandelingen met mijn volgende opponent lopen al, de mogelijkheden zijn legio. Tony Ferguson is een optie, net als Khabib Nurmagomedov of Nate Diaz. En natuurlijk denk ik ook aan een nieuwe 'Money Fight' tegen Floyd."

Come at the king, you best not miss... Een foto die is geplaatst door null (@floydmayweather) op 01 feb 2018 om 01:12 CET

Een foto die is geplaatst door Floyd Mayweather (@floydmayweather) op 30 jan 2018 om 19:38 CET