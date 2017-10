McGregor traint zoontje nu al: "Als hij wil vechten, zoveel te beter. Indien niet, zal hij wél weten hoe hij zijn mannetje moet staan" YP

Bron: The Sun 0 Instagram Meer Sport Gisteren beantwoordde Conor McGregor in Schotland in een Q&A met zijn fans allerhande soorten vragen, maar de 29-jarige Ier had het ook uitgebreid over zoontje Conor McGregor Junior. En wat blijkt: papalief is al druk bezig met de opvolging...

"Ik heb een zoon en als hij ouder wordt dan wil ik dat hij gaat sporten", opende de Ier. "Ik geloof dat sport het beste is wat je kan doen. Ik ben hem al aan het trainen en hij zit al mijlenver voor op schema. Hij mag dan nog maar vijf maanden oud zijn, toch kan hij al staan en ik heb zelfs een manier waarop ik hem een squat kan laten doen. Ik leg hem op mijn benen en hef die samen met zijn handen die ik vast heb op, waardoor hij in een squatpositie komt", klinkt het.



"Ga hele speciale jongen grootbrengen"

"Ik denk dat ik een hele speciale jongen ga grootbrengen die fantastische dingen gaat bereiken. Dat vind ik heel erg spannend. Zoals ik al zei ga ik hem laten trainen, sporten, vechten. Ik ga hem niet dwingen om in de vechtsport te treden. Als hij dat wil, zoveel te beter. Als hij dat niet wil is dat zijn eigen beslissing, maar hij zal in elk geval weten hoe hij zijn mannetje moet staan."

