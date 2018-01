McGregor haalt toch nog eens uit naar Mayweather: "Zo blijf je uit het uitvaartcentrum", maar ligt naar eigen zeggen wel letterlijk "trillend" in bed Mike De Beck

17u31 8 RV Meer Sport Conor McGregor kan het maar niet laten. Ook maanden na de verloren 'Money Fight' tegen Floyd Mayweather deelde de Ierse MMA'er een prik uit richting de Amerikaanse bokser op zijn Instagram-account. Karma of niet, niet veel later lag McGregor zelf te "trillen" en vierde hij Oudejaarsavond in bed. De Ier kampt met de Australische griep: "En ik ben nog nooit in Australië geweest!"

"Van scheen tot jukbeen. Met deze set van regels blijf je uit het uitvaartcentrum." Op Nieuwjaarsdag zette McGregor deze opvallende boodschap bij een foto van hem waarbij hij Mayweather een trap verkoopt op Instagram en Twitter. Toch had McGregor er geen al te beste nacht op zitten. Niet omdat hij veel te veel had gedronken, wel omdat hij met de Australische griep ziek in bed lag.

En hij was blijkbaar niet de enige. "Dat was een wilde oudejaarsavond. De halve familie heeft het Australische griepvirus en sommigen liggen zelfs in het ziekenhuis. Ik ben zelfs nog nooit in Australië geweest", grapte McGregror. "Ik heb een groot nieuwjaarsfeest moeten afzeggen en ik lig de afgelopen dagen te trillen in bed. Ik laat dat, samen met alle andere slechte zaken, achter in 2017 en neem de geweldige ervaring die ik heb gehad mee." 2017 was dan ook een heel bewogen jaar voor McGregor.

Shin bone to the cheek bone. The rule set kept you out the funeral home. Een foto die is geplaatst door null (@thenotoriousmma) op 01 jan 2018 om 16:37 CET