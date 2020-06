McGregor die stopt? Ook Mayweather gelooft er weinig van: “Als je beslist terug te komen, ben ik klaar om je weer te straffen” YP

09 juni 2020

08u29 0 ESPN De Ierse kooivechter Conor McGregor kondigde afgelopen zondag nogal onverwachts zijn afscheid van de sport aan, maar aan het waarheidsgehalte wordt getwijfeld. Ook Floyd Mayweather, tegen wie The Notorious het in 2017 opnam in The Money Fight, gelooft er weinig van.

“Vergis ik mij, of heb jij niet aan Mike Tyson verteld dat je mij zou verslaan als we een tweede keer zouden vechten?”, zo vroeg de Amerikaan zich af bij ESPN. “En nu stop je ermee! Ik dacht dat je de beste wilde kloppen?! Nou ja, als je beslist om terug te komen, dan zal ik klaar zijn om je weer te straffen”, klonk het ook nog. Uitspraken die op zich ook speculatie voeden, want de 43-jarige Amerikaan borg de bokshandschoenen een hele poos geleden al op.

Eerder had ook Dana White, baas van de UFC, nogal laconiek gereageerd op het afscheid van McGregor. “Mensen gedragen zich de laatste tijd nogal vreemd vanwege de coronapandemie, maar als hij wil stoppen, moet hij dat absoluut doen”, zo zei hij ook al bij ESPN.

Derde keer

Het is al de derde keer dat de Ier aankondigt dat hij er de brui aan geeft. Hij stopte voor het eerst met de sport in april 2016. In maart 2019 kondigde hij opnieuw aan dat hij zijn bokshandschoenen voorgoed zou opbergen, maar beide keren was het een afscheid van korte duur. Ook nu is het afwachten of hij serieus is, want hij postte kortgeleden nog een video waarin hij traint in zijn garagebox en eind mei accepteerde McGregor een gevecht met UFC-legende Anderson Silva. In januari was zijn laatste gevecht; na 40 seconden sloeg hij de Amerikaan Donald Cerrone tegen de vlakte.

McGregor kwam ook vaak in opspraak vanwege gewelddadige escapades buiten de octagon. Veelbesproken was ook zijn kooigevecht met de Rus Khabib Nurmagomedov in oktober 2018. McGregor verloor die strijd om de wereldtitel bij de lichtgewichten in de UFC en na afloop ontaardde het duel in een massale vechtpartij in de zaal tussen beide kampen. Het leverde hem een schorsing van zes maanden op.

