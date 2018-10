McGregor broedt op plan en wil bikkelhard terugslaan na afgang tegen Khabib: "De oorlog duurt voort" TLB

09 oktober 2018

06u30

Conor McGregor is vernederd. In zijn eigen octagon dan nog wel. De (vorige?) koning der kooivechters verloor afgelopen weekend de belangrijkste UFC-kamp ooit tegen Khabib Nurmagomedov. Pijnlijke afgang voor de Ier in Las Vegas, maar 'The Notorious' is van plan om bikkelhard terug te slaan. Dat bevestigde Dana White, zeg maar de grote baas van de UFC, inmiddels ook.

"We hebben de match verloren, maar de veldslag gewonnen. De oorlog duurt voort." Conor McGregor deelde gisteren een eerste beeld op zijn Instagrampagina na zijn negerlaag tegen Khabib op het UFC 229-event in Las Vegas. De Ier gooide in de vierde ronde de handdoek tegen de 'The Eagle' uit Dagestan, maar voor de Ier is daarmee de kous niet af. McGregor wil een rematch. Een nieuwe kans.

Dana White bevestigde dat gerucht inmiddels ook bij ESPN. Volgens de grote baas van de UFC heeft McGregor wel degelijk zijn zinnen gezet op een nieuwe clash. Daar zal White niet rouwig om zijn. De UFC verdiende een klein fortuin aan het gevecht en heeft tegelijkertijd een blazoen op te poetsen. Na de knokpartij die uitbrak na de kamp, ziet de buitenwereld MMA'ers nog meer als een bende ordinaire vechtersbazen.

"McGregor heeft me al gebeld", stelde White bij ESPN. "Hij wil een nieuw gevecht. Of dat er ook komt? We zullen zien. Het kan zeker, maar we moeten afwachten wat Khabib van plan is. Zeker is wel dat de strijd nog niet voorbij is. Die zal misschien wel nooit voorbij zijn. Conor en Khabib zullen op hun tellen moeten passen. Ze zullen moeten opletten met wat ze zeggen, waar ze staan en waar ze slapen. Ik denk niet dat er vrede op komst is."

We lost the match but won the battle.

The war goes on. pic.twitter.com/CRtPaGfOnn Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link

Khabib excuseert zich

Voor die knokpartij verontschuldigde Khabib zich ook. De Rus, nog ongeslagen in de kooi, was de aanstoker van de chaos die ontstond. "Ik wil sorry zeggen tegen de atletencommissie en tegen Las Vegas. Ik besef maar al te goed dat ik me niet van mijn beste kant heb getoond."

Khabib legde wel uit waarom hij over de rooie ging na zijn overwinning. "Hij (McGregor, red.) sprak over mijn religie, over mijn familie en hij kon mensen vermoord hebben toen hij mijn bus aanviel. Mijn vader leerde me om altijd respect te tonen voor anderen. Maar dat deed McGregor niet. De MMA is een sport waar respect centraal moet staan, voor trashtalk is wat mij betreft geen plaats." Afwachten of Khabib iets ziet in een nieuwe clash.

Khabib keerde inmiddels terug naar huis...en werd daar als een held ontvangen: