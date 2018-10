McGregor analyseert nederlaag tegen Khabib en toont daarbij kantje dat we van hem zelden te zien krijgen Redactie

23 oktober 2018

15u13

Bron: Instagram 0 Meer Sport Dik twee weken na zijn nederlaag tegen Khabib Nurmagomedov heeft Conor McGregor zijn analyse gegeven van het felbesproken UFC-gevecht. Dat deed hij via zijn Instagrampagina. Opvallend: de doorgaans grofgebekte Ier toonde zich ineens respectvol en hij stak de hand ook in eigen boezem.

The Notorious vindt dat hij meerdere keren in de fout is gegaan, maar dé misstap die zijn verlies inluidde was de snoeiharde rechter die hij in de tweede ronde te verduren kreeg van zijn opponent uit Dagestan. En dat was te vermijden, zo stelt de Ier. “Als ik zijn bokskwaliteiten in de aanloop naar en tijdens de partij iets meer in acht had genomen, was die stoot nooit in de buurt van mijn gezicht gekomen. Dan zouden we nu helemaal anders praten. Maar het was een hele goede uithaal.”

Na die mokerslag zeeg McGregor neer, waarna Khabib hem minutenlang domineerde. “Die tweede ronde was de slechtste uit mijn carrière, maar toch kwam ik terug en won ik de daaropvolgende ronde. In de vierde ronde was ik niet voldoende hersteld en door een fout op een cruciaal moment kon hij uiteindelijk mijn nek klemmen en me tot opgave dwingen. Dat heb ik gewoon niet goed aangepakt.”

McGregor concludeert dat hij zich meer op zichzelf had moeten concentreren. “Ik heb me dit keer vooral gefocust op het worstelen (de grote sterkte van Khabib, red), vooral dan op het verdedigende aspect. Dat zal me niet meer overkomen, op dat vlak is dit gevecht een belangrijke les geweest. Ik moet mijn eigen sterktes meer benutten.”

Waar hij vooraf vooral uitblonk in het trashtalk, eindigde hij zijn analyse op opvallend respectvolle manier. “Ik werd fair and square geklopt. Wat kan ik zeggen? Het was een geweldig gevecht, het was me een waar genoegen. Ik kom terug met heel veel zelfvertrouwen. Volledig klaargestoomd. En komt er niet meteen een rematch, dan is dat geen probleem. Dan vecht ik wel tegen een andere tegenstander die zich aandient. Het gaat in elk geval altijd om mij. Fans, tot binnenkort, ik hou van jullie allemaal!”

In de Instagrampost hieronder lees je zijn volledige analyse