Mayweather ontkent gevecht tegen Japanse kickbokser: “Afspraken gemaakt zonder mijn goedkeuring”

07 november 2018

23u52

De Amerikaanse bokslegende Floyd Mayweather verklaart op Instagram dat er helemaal geen akkoord is om het in een officiële kamp op te nemen tegen Tenshin Nasukawa. Tot deze week had Mayweather naar eigen zeggen nog nooit gehoord van de Japanse kickbokser. "Zodra ik op de persconferentie aankwam, waren mijn team en ik volledig verrast."

De 41-jarige Amerikaan zou op oudejaarsavond opnieuw in de ring staan in het Japanse Saitama. Maar vandaag verklaart Mayweather dat hij alleen gevraagd was om te vechten voor "rijke toeschouwers", een kamp die niet op tv zou uitgezonden worden. "Zodra ik op de persconferentie aankwam, waren mijn team en ik volledig verrast”, aldus Mayweather.

"We hadden dit meteen moeten beëindigen. Ik kan jullie verzekeren dat ik helemaal overdonderd was door de afspraken die werden gemaakt zonder mijn goedkeuring. Ik aarzelde voor enorme opschudding te zorgen door te betwisten wat verklaard werd, en daarvoor wil ik me verontschuldigen."

De officieel gestopte profbokser is ongeslagen in vijftig profduels en won titels in vijf verschillende gewichtsklassen. Vorig jaar keerde hij terug in de ring, voor een lucratief boksgevecht met de Ierse kooivechter Conor McGregor. Hij hield daar een slordig 240 miljoen euro aan over. De Amerikaan heeft in zijn carrière al meer dan een miljard verdiend met zijn sport. Het is niet duidelijk of de exhibitiekamp nog zal doorgaan.