Mayweather hint op rematch 'Money Fight', McGregor reageert: "Ik ben er zeker van dat ik zou winnen"

19 januari 2020

Bokskampioen Floyd Mayweather (42) heeft op zijn Instagram gehint op een nieuwe kamp tegen Conor McGregor (31). De Ierse kooivechter, die deze ochtend bij zijn rentree Donald 'Cowboy' Cerrone knock-out sloeg na amper 40 seconden, liet op zijn persconferentie weten dat "een rematch er ooit zal komen".

Conor McGregor is terug. De Ier versloeg de 36-jarige veteraan Donald Cerrone met een knock-out na 40 seconden. Het publiek in Las Vegas ging uit zijn dak. En het publiek wilt meer. Dat weet ook Floyd Mayweather. De beste betaalde atleet ter wereld, met een geschat fortuin van 915 miljoen dollar, stuurde net na de zege van McGregor een opvallende Instragrampost de wereld in.

‘Mayweather-McGregor 2, 2020‘, postte Mayweather. Even dollen? Of krijgen we dit jaar nog een rematch? Dat is nog gissen. Maar McGregor staat wel open voor een nieuw duel tegen de ‘Money Man’. “De vorige keer dat Floyd en ik tegen elkaar vochten, deed ik het erg goed”, grijnst hij. “Ik ben er zeker van dat ik zou winnen als er een rematch komt. We zullen zien wat er gebeurt. Ik weet wel dat Floyd nog niet op zijn definitief bokspensioen is. Er zijn nog altijd gesprekken. Die rematch zal er ooit komen."

Nadat ze elkaar maandenlang uitdaagde via (sociale) media kwam er in augustus 2017 al een wereldwijd gevolgde bokskamp tussen de twee. ‘The Money Fight’ - Mayweather streek zo’n 275 miljoen dollar op, McGregor 85 miljoen. Mayweather won dat gevecht in de tiende ronde na een technische knock-out. Krijgt McGregor zijn kans op revanche?

Een foto die is geplaatst door Floyd Mayweather (@floydmayweather) op 19 jan. 2020 om 07:19 CET