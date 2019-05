Maudens wordt veertiende op zevenkamp in Götzis en blijft ruim onder WK-limiet, Pittomvils eindigt als 22e Redactie

26 mei 2019

18u35

Bron: Belga 0 Atletiek Hanne Maudens is als veertiende geëindigd op de zevenkamp van de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis. Ze totaliseerde 6.082 punten, 170 minder dan haar persoonlijk record en 218 punten onder de limiet voor het WK atletiek in Doha.

De start van de tweede dag was uitstekend voor Maudens. Ze realiseerde in het verspringen 6m39, goed voor een tweede plaats en drie centimeter verder dan vorig jaar bij haar beste zevenkamp in Götzis. Het speerwerpen, altijd al het zwakste onderdeel van Maudens, was een tegenvaller. Ze bleef steken op 37m83, een kleine vijf meter onder haar persoonlijk record. De afsluitende 800 meter was opnieuw goed bij de Oost-Vlaamse. Ze liep naar 2:11.26, zeventien honderdsten boven haar persoonlijk record.

Maudens wist zich met haar score in Oostenrijk te plaatsen voor het EK U23 in Zweden in juli, maar schoot ruim tekort voor de WK-limiet, die op 6.300 punten staat. Haar score was goed voor een veertiende plaats, vorig jaar was Maudens in Götzis nog zesde. De winst was voor de Britse Katarina Johnson-Thompson, een grote concurrente van onze landgenote Nafi Thiam. Met 6.813 punten realiseerde 'KJT' een persoonlijk record.

Pittomvils eindigt als 22e

Niels Pittomvils is als 22e geëindigd op de tienkamp van de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis. Hij totaliseerde 7.510 punten, ofwel 541 punten minder dan zijn persoonlijk record. Voor Pittomvils stond de Hypomeeting vooral in het teken van zijn comeback na een lange revalidatie van een knieblessure die hij vorig jaar op dezelfde plaats opliep.

De start van de tweede dag in Oostenrijk verliep prima voor Pittomvils. Hij klokte 14.85 op de 110 meter horden, slechts acht honderdsten boven de tijd die hij klokte in zijn beste tienkamp. Het discuswerpen was met 42m66 degelijk, maar de Limburger bleef wel een kleine vier meter onder zijn persoonlijk record. Daarna volgde twee beduidend mindere onderdelen voor Pittomvils. In het polsstokspringen bleef hij met 4m80 liefst 50 centimeter onder zijn persoonlijk record, in het speerwerpen met 47m39 zelfs meer dan veertien meter.

In de afsluitende 1.500 meter was het vat duidelijk af bij Pittomvils, en hij bleef met 4:39.28 twaalf seconden boven zijn persoonlijke besttijd. Het bracht hem op 7.510 punten, ruim onder zijn persoonlijk record van 8.051 punten en de WK-limiet van 8.200 punten. Hij kon wel voor het eerst in drie jaar een tienkamp heelhuids afwerken.

De winst ging in Götzis naar de Canadees Damian Warner, die 8.711 punten verzamelde.