Matthias Casse stuurt op WK judo nummer één wandelen en strijdt om goud GVS

28 augustus 2019

13u04 8 WK judo Matthias Casse heeft zich op het wereldkampioenschap judo geplaatst voor de finale in de categorie -81 kilogram. Onze 22-jarige landgenoot nam de maat van de Iraanse nummer één van de wereld, Saeid Mollaei. Mollaei werd op een ippon getrakteerd. Nu volgt de Israëliër Sagi Muki (IJF 2).

De regerende Europese kampioen versloeg de Iraanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Saeid Mollaei met ippon in de golden score. In de strijd om goud staat de 22-jarige Casse tegenover de Israëliër Sagi Muki (IJF 2). Die vloerde in zijn halve finale de Egyptenaar Mohamed Abdelaal (IJF 31).

Matthias Casse werd in 2017 wereldkampioen bij de junioren. Vorig jaar beëindigde hij zijn WK-debuut bij de senioren op de zevende plaats. Eind juni kroonde hij zich tot Europees kampioen in Minsk.