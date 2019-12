Matthias Casse kampt voor goud op World Masters judo in China YP

13 december 2019

09u00

Bron: Belga 2 Judo Matthias Casse (IJF 2), vicewereldkampioen in de min 81 kg, heeft op de IJF World Judo Masters in het Chinese Qingdao de finale gehaald. In de kamp voor goud neemt hij het op tegen de Israëlier Sagi Muki (IJF 1) en krijgen we dus een herhaling van de WK-finale, die eind augustus in Tokio plaatsvond.

Matthias Casse won vrijdag op zijn vertrouwde manier: de tegenstander afmatten tot in de verlengingen en dan genadeloos toeslaan. Zo won de fysiek oppermachtige Hemiksenaar zijn eerste kamp tegen de Bulgaar Ivaylo Ivanov (IJF 11) door na 2:46 in de Golden Score de winnende waza-ari achter zijn naam te zetten. Vervolgens won hij met dezelfde score na 1:50 in de verlengingen tegen de Zuid-Koreaan Sungho Lee (IJF 34). In de kwartfinale maakte hij het één minuut voor tijd af met waza-ari tegen de Oezbeek Kamoliddin Rasulov (IJF 33) maar in de halve finale tegen de Duitser Dominic Ressel (IJF 6) viel hij terug op zijn gewone patroon. Na 5:12 in de Golden Score wierp hij de Duitser plat op de rug en dat leverde een ippon op en een plaats in de finale. Daarin kijkt hij met vertrouwen naar een goede afloop. "Ik heb in anderhalf jaar al zeven keer tegen Muki gevochten en weet dus wel hoe ik hem kan verslaan.”

De andere landgenoten die vrijdag in actie kwamen op de IJF World Judo Masters, sneuvelden allen in hun eerste kamp. Gabriëlla Willems (IJF 30) verloor in de min 70 kg met ippon van de Australische Aoife Coughlan (IJF 25) en in dezelfde gewichtsklasse onderging Roxane Taeymans (IJF 28) een gelijkaardig lot tegen de Ierse Megan Fletcher (IJF 24). De Rus Alan Khubetsov (IJF 14) wipte Sami Chouchi (IJF 23) met waza-ari uit het toernooi bij de -81 kg.

Meer over judo

sportdiscipline

sport