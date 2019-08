Matthias Casse kampt op WK judo om medailles, nu wacht nummer één GVS

28 augustus 2019

10u02

Bron: Belga 0 WK judo Met een knappe worp in de kwartfinale tegen de Duitser Dominic Ressel heeft Matthias Casse (-81 kg) zich op het wereldkampioenschap judo van een plaats in de halve finales verzekerd. Daarin moet hij het opnemen tegen de Iraanse nummer 1 van de wereld, Saeid Mollaei.

Europees kampioen Matthias Casse (IJF 4) heeft de periode tussen EK en WK gebruikt om vooral kracht en fysieke conditie nog naar een hoger niveau te tillen en dat heeft er voor gezorgd dat hij haast probleemloos de halve finale haalde van het wereldkampioenschap in Tokio. Hij versloeg eerst de Chinees Zha Lasai (IJF 72) met ippon en vervolgens de Italiaan Antonio Esposito (IJF 24) en de Slovaak Filip Stancel (IJF 91) met waza-ari en ippon. De scores vielen telkens in de laatste minuut van de kamp, wat bewijst dat onze landgenoot op het einde fysiek even sterk is dan in het begin en dat zijn tegenstrever op dat moment al moe is.

Die fysieke paraatheid kwam hem ook goed van pas in de kwartfinale tegen de Duitser Dominic Ressel (IJF 5), die eveneens geroemd wordt voor zijn sterke conditie. Toch begon Ressel na drie minuten in de verlengingen tekenen van vermoeidheid te tonen en daar maakte Matthias Casse gebruik van om hem met een sublieme en technisch perfecte worp plat op de rug te leggen. De ippon leverde een plaats op in de halve finale tegen Saeid Mollaei (IJF 1), die op dit WK ook al zijn bloedvorm demonstreerde. Het finaleblok start om 12 uur Belgische tijd.

Sami Chouchi ging er in dezelfde categorie uit in de achtste finales. Het nummer 19 op de ranking won zijn eerste twee kampen met ippon tegen respectievelijk Abdullah Alkhuzam (IJF 171) uit Koeweit en de Italiaan Christian Parlati (IJF 25). In de volgende kamp tegen de Puertoricaan Adrian Gandia (IJF 55) pakte hij na 57 seconden in de verlengingen uit met een prachtige worp die hem de winnende waza-ari opleverde.

In de achtste finales tegen de Georgiër Luka Maisuradze (IJF 29) had onze landgenoot tijdens de eerste twee minuten een drietal scorekansen maar telkens kon de Georgiër het gevaar ontwijken. Een minuut voor tijd koos Maisuradze zijn moment en meteen lag Sami Chouchi plat op de rug en was het WK voor hem voorbij.