Matthias Casse in kwartfinales -81 kg, Chouchi moet inpakken

23 september 2018

10u01

Matthias Casse (IJF 9) heeft zich op het WK judo in het Azerbeidzjaanse Bakoe geplaatst voor de kwartfinales in de klasse tot 81 kg. Voor Sami Chouchi (IJF 31) eindigde het toernooi na zijn derde kamp.

De 21-jarige Casse, die in 2017 WK-goud won bij de U21, vloerde in zijn achtste finale de Tadzjiek Akmal Murodov (IJF 91) met ippon na twee minuten wedstrijd. Zijn volgende opponent, in de finale van groep A, wordt de Iraanse nummer 1 van de wereld Saeid Mollaei, vorig jaar goed voor brons op het WK.

Sami Chouchi, de zilveren medaille van het voorbije EK, greep naast een ticket voor de kwartfinales. Hij verloor met een waza-ari van de Japanner Sotaro Fujiwara (IJF 8).

Een ronde eerder was Chouchi was met ippon te sterk voor de Turk Ilker Güldüren (IJF 96). Eerder vanochtend Chouchi had anderhalve minuut nodig voor een ippon-zege tegen de Togolees Sacha Denanyoh (IJF 311).