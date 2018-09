Matthias Casse grijpt naast gevecht om brons, ook Sami Chouchi moet inpakken op WK judo Redactie

23 september 2018

15u56

Bron: Belga 1

Matthias Casse (IJF 9) is er op het WK judo in het Azerbeidzjaanse Bakoe niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kamp om brons in de klasse tot 81 kg. De wereldkampioen bij de U21 verloor in zijn eerste wedstrijd van de herkansingen van de Duitser Alexander Wieczerak (IJF 37) met waza-ari. Wieczerak was in Bakoe de titelverdediger maar verloor zondag net als Casse zijn vierde kamp (de kwartfinale). Door de nederlaag eindigde Casse op een gedeelde zevende plaats.

Sami Chouchi, de zilveren medaille van het voorbije EK, greep naast een ticket voor de kwartfinales. Hij verloor met een waza-ari van de Japanner Sotaro Fujiwara (IJF 8). Een ronde eerder was Chouchi was met ippon te sterk voor de Turk Ilker Güldüren (IJF 96). Eerder vanochtend Chouchi had anderhalve minuut nodig voor een ippon-zege tegen de Togolees Sacha Denanyoh (IJF 311).

België won dit WK nog geen eremetaal. Charline Van Snick tekende vrijdag met een vijfde plaats in de min 52 kg voor het beste resultaat tot dusver.