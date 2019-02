Mathias Vosté zet fraai nationaal record neer op 1.000 meter op WK LPB

Mathias Vosté heeft met een fraai nationaal record zijn optreden op het WK schaatsen in het Duitse Inzell luister bijgezet. De 24-jarige Vosté verbeterde zijn besttijd op de 1.000 meter tot 1:08.88. Hij verloor zijn rit tegen de Rus Denis Yuskov (1:08.10), maar vocht zo hard dat zijn tegenstander niet al te veel afstand kon nemen. Het leverde Vosté de vijftiende plaats op. De wereldtitel ging naar de Nederlander Kai Verbij (1:07.39). Zilver en brons gingen ook naar Nederlanders, met Thomas Krol (1:07.66) en Kjeld Nuis (1:07.81).

“Ik probeerde de eerste 600 meter te winnen en dan aan te klampen. Dat is gelukt”, legde Vosté na afloop uit. “Toen ik de loting hoorde, ging mijn hart tekeer. Uiteindelijk heeft het me deze tijd gebracht. Ik moest wel. Hard rijden, je moet alles goed doen.” Yuskov is een sterke tegenstander, die normaal twee seconden sneller schaatst dan Vosté. De Belg schaatste zijn recordtijd bovendien in de buitenbaan, waar je je tegenstander niet kunt zien. “Je weet dat je in die laatste bocht op kop ligt. Dan komt hij met zo’n snelheid onderdoor. Uiteindelijk eindigde ik maar zeven tienden achter Yuskov.”